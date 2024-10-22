الخالدية يلاقي القوة الجوية في ((أبطال آسيا2))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويدخل‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬اللقاء‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬بالمركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬التعاون‭ ‬السعودي‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬نفس‭ ‬الرصيد‭ ‬أيضاً،‭ ‬بينما‭ ‬يدخل‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬العراقي‭ ‬المواجهة‭ ‬وهو‭ ‬متصدر‭ ‬للمجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بالجولتين‭ ‬السابقتين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬ألتين‭ ‬أسير‭ ‬التركماني‭ ‬يتذيل‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬

وأجرى‭ ‬الخالدية‭ ‬تدريباته‭ ‬فور‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬بغداد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الشعب،‭ ‬وشهدت‭ ‬التدريبات‭ ‬تركيز‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الفني‭ ‬والحضور‭ ‬الذهني‭ ‬للاعبين‭ ‬قبل‭ ‬المواجهة‭ ‬المرتقبة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬وفد‭ ‬الخالدية‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬بغداد‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‭ ‬عبر‭ ‬طائرة‭ ‬خاصة‭ ‬أقلت‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬والفني‭ ‬واللاعبين‭.‬