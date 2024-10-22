الخالدية يلاقي القوة الجوية في ((أبطال آسيا2))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يخوض ممثل المملكة فريق الخالدية الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء، مواجهة مهمة عندما يلاقي القوة الجوية العراقي، عند الساعة التاسعة مساءً على استاد المدينة الدولي في العاصمة العراقية بغداد، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا 2.
ويدخل فريق الخالدية اللقاء برصيد 3 نقاط بالمركز الثالث بفارق الأهداف عن التعاون السعودي الذي يمتلك نفس الرصيد أيضاً، بينما يدخل القوة الجوية العراقي المواجهة وهو متصدر للمجموعة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه بالجولتين السابقتين، في حين أن ألتين أسير التركماني يتذيل ترتيب المجموعة من دون رصيد من النقاط.
وأجرى الخالدية تدريباته فور وصوله إلى بغداد على ملعب الشعب، وشهدت التدريبات تركيز المدرب الوطني علي عاشور على الجانب الفني والحضور الذهني للاعبين قبل المواجهة المرتقبة.
الجدير بالذكر أن وفد الخالدية وصل الى العاصمة العراقية بغداد يوم الاثنين الماضي عبر طائرة خاصة أقلت الجهاز الإداري والفني واللاعبين.
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