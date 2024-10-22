فرنسا تجمع الأسرة الدولية لمحاولة التأثير في لبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬فرنسي‭ ‬إنه‭ ‬ينبغي‭ ‬عدم‭ ‬توقع‭ ‬أي‭ ‬إعلان‭ ‬كبير‭ ‬حول‭ ‬إنهاء‭ ‬النزاع‭. ‬

وقال‭ ‬حسني‭ ‬عبيدي‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬الدراسات‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬والمتوسطي‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬إيجابيات‭ ‬المؤتمر‭ ‬بالأساس‭ ‬انعقاده،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬مبادرة‭ ‬الفرنسيين‭ ‬والأمريكيين‭ ‬الطليعية،‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الدينامية‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الوحيدة‭ ‬الجارية‮»‬‭. ‬فبعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬إسرائيل‭ ‬حملة‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬مكثفة‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬طرحت‭ ‬باريس‭ ‬وواشنطن‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر‭ ‬خطة‭ ‬دولية‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬مؤقت،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تنجح‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭. ‬

وفي‭ ‬27‭ ‬سبتمبر،‭ ‬قتل‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية،‭ ‬معقل‭ ‬الحزب‭. ‬وبعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬باشر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬محدودة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬معلنا‭ ‬عزمه‭ ‬على‭ ‬إبعاد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬عن‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬ووقف‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬للسماح‭ ‬بعودة‭ ‬نحو‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬نازح‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭. ‬وفتح‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬جبهة‭ ‬‮«‬إسناد‮»‬‭ ‬لغزة‭ ‬غداة‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬مع‭ ‬شن‭ ‬الحركة‭ ‬هجوما‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭. ‬وبعد‭ ‬تبادل‭ ‬القصف‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عام‭ ‬تقريبا،‭ ‬تحولت‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬الى‭ ‬حرب‭ ‬مفتوحة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭. ‬

وقتل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬1552‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬خلال‭ ‬شهر،‭ ‬وفق‭ ‬تعداد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬أرقام‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية،‭ ‬فيما‭ ‬أحصت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬نزوح‭ ‬نحو‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭. ‬وردد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬كريستوف‭ ‬لوموان‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬الخطة‭ ‬التي‭ ‬طرحت‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تزال‭ ‬على‭ ‬الطاولة‮»‬‭. ‬وتدفع‭ ‬فرنسا‭ ‬باستمرار‭ ‬نحو‭ ‬حل‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬1701‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬حرب‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭. ‬

وأرسى‭ ‬القرار‭ ‬1701‭ ‬وقفا‭ ‬للأعمال‭ ‬الحربية‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬مدمّرة‭ ‬خاضاها‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2006‭. ‬وينصّ‭ ‬القرار‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬انسحاب‭ ‬إسرائيل‭ ‬الكامل‭ ‬من‭ ‬لبنان،‭ ‬وتعزيز‭ ‬انتشار‭ ‬قوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المؤقتة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ (‬يونيفيل‭) ‬وحصر‭ ‬الوجود‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬بالجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬والقوة‭ ‬الدولية‭. ‬وأوضح‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬فرنسي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التسوية‭ ‬تعني‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الوضع‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قائما‭ ‬قبل‭ ‬الحرب‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬انتهاكات‭ ‬كثيرة‭ ‬لهذا‭ ‬القرار‭ ‬الدولي‭. ‬وترى‭ ‬باريس،‭ ‬أن‭ ‬العبرة‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القرار‭ ‬1701‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬تطبيقه‭. ‬وانطلاقا،‭ ‬تطرح‭ ‬مسألة‭ ‬تعزيز‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬التي‭ ‬ستناقش‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬غدا‭ ‬الخميس‭. ‬