منظمة العفو تدعو إلى التحقيق في ضرب إسرائيل مؤسسة القرض الحسن بصفتها ((جريمة حرب))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬المؤسسة‭ ‬تقدم‭ ‬تمويلا‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬كما‭ ‬يزعم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬فمن‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تندرج‭ ‬ضمن‭ ‬تعريف‭ ‬الهدف‭ ‬العسكري،‭ ‬وخاصة‭ ‬الفروع‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬العملاء‭ ‬المدنيين‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬المنظمة‭: ‬‮«‬الارتباط‭ ‬بحزب‭ ‬الله‭ ‬لا‭ ‬يكفي‭ ‬لتصنيف‭ ‬مبنى‭ ‬مدني‭ ‬أو‭ ‬المدنيين‭ ‬الموجودين‭ ‬فيه‭ ‬كأهداف‭ ‬عسكرية‮»‬‭. ‬

واعتبرت‭ ‬المنظمة‭ ‬أن‭ ‬استهداف‭ ‬فروع‭ ‬القرض‭ ‬الحسن‭ ‬‮«‬يشكّل‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬انتهاكا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬وينبغي‭ ‬أن‭ ‬يخضع‭ ‬للتحقيق‭ ‬بصفته‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‮»‬،‭ ‬مطالبة‭ ‬‮«‬بتحقيق‭ ‬دولي‭ (...) ‬يجب‭ ‬الشروع‭ ‬به‭ ‬بشكل‭ ‬طارئ‮»‬‭. ‬وذكّرت‭ ‬المنظمة‭ ‬بأن‭ ‬فروع‭ ‬القرض‭ ‬الحسن‭ ‬توجد‭ ‬‮«‬داخل‭ ‬مبان‭ ‬مدنية‭ ‬أو‭ ‬وسط‭ ‬أحياء‭ ‬مدنية‭ ‬مكتظة‭ ‬بالسكان‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬في‭ ‬كلّ‭ ‬الأوقات‭ ‬التمييز‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬بين‭ ‬الأهداف‭ ‬العسكرية‭ ‬والممتلكات‭ ‬المدنية‮»‬‭.

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وأكّد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الإثنين‭ ‬أنه‭ ‬شنّ‭ ‬سلسلة‭ ‬ضربات‭ ‬‮«‬موجهة‭ ‬ضد‭ ‬عشرات‭ ‬المنشآت‭ ‬والمواقع‭ ‬التي‭ ‬تستخدمها‭ ‬منظمة‭ ‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬أعلن‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬سيبدأ‭ ‬باستهداف‭ ‬مقرات‭ ‬للجمعية‭ ‬متهما‭ ‬إياها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬تموّل‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬أنشطة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الإرهابية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬شراء‭ ‬الأسلحة‭ ‬والمدفوعات‭ ‬لعملاء‭ ‬في‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحزب‭ ‬الله‮»‬‭. ‬وتخضع‭ ‬مؤسسة‭ ‬القرض‭ ‬الحسن‭ ‬لعقوبات‭ ‬أمريكية‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عدة،‭ ‬إذ‭ ‬تتهمها‭ ‬واشنطن‭ ‬بأنها‭ ‬تشكل‭ ‬غطاء‭ ‬لأنشطة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المالية‭. ‬وللجمعية‭ ‬حوالي‭ ‬ثلاثين‭ ‬فرعا‭ ‬غالبيتها‭ ‬في‭ ‬معاقل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وهي‭ ‬مسجلة‭ ‬لدى‭ ‬السلطات‭ ‬منذ‭ ‬الثمانينيات‭. ‬

واكتسبت‭ ‬المؤسسة‭ ‬شعبية‭ ‬لمنحها‭ ‬قروضا‭ ‬بدون‭ ‬فوائد‭ ‬بحسب‭ ‬الشريعة‭ ‬التي‭ ‬تحرم‭ ‬الربا،‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يعاني‭ ‬منذ‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬انهيار‭ ‬اقتصادي‭ ‬متماد‭ ‬وتوقّفت‭ ‬فيه‭ ‬البنوك‭ ‬التقليدية‭ ‬تقريبا‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بعدما‭ ‬احتجزت‭ ‬أموال‭ ‬اللبنانيين‭ ‬الذين‭ ‬فقدوا‭ ‬ثقتهم‭ ‬بها‭. ‬واعتبرت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬مؤسسة‭ ‬تمثل‭ ‬طوق‭ ‬نجاة‭ ‬اقتصاديا‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬اللبنانيين‮»‬،‭ ‬عدا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نشر‭ ‬الأمر‭ ‬بالإخلاء‭ ‬قبل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬الغارات،‭ ‬يُظهر‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لا‭ ‬تأخذ‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‮»‬‭. ‬

قال‭ ‬مسؤول‭ ‬العلاقات‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬محمّد‭ ‬عفيف‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مؤسسة‭ ‬القرض‭ ‬الحسن‭ ‬مؤسسة‭ ‬مدنية‭ ‬بحتة‭ ‬مرخصة‭ ‬بحكم‭ ‬القانون‭ ‬وخدماتها‭ ‬تطول‭ ‬جميع‭ ‬اللبنانيين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استثناء‮»‬‭.

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