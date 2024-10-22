الاكوادر تعلق اعترافها بالجمهورية الصحراوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)



وأبلغت خارجية الإكوادور، السيدة غابرييلا سومرفيلد، خلال مباحثات هاتفية، نظيرها المغربي، السيد ناصر بوريطة، بهذا القرار وبرسالة الإخطار التي بعثت بها إلى ما يسمى بتمثيلية الانفصاليين في كيتو.



ويندرج قرار الإكوادور في إطار استمرار الدينامية التي أطلقها الملك المغربي محمد السادس، خلال السنوات الأخيرة، لتكريس مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي كأساس وحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي.



ويفتح قرار الإكوادور تعليق الاعتراف بـ "الجمهورية الصحراوية" الوهمية فصلا جديدا في العلاقات بين المملكة المغربية وهذا البلد الأمريكي اللاتيني.