افتتاح أول صالة لتجارة الذهب متوافقة مع الشريعة الإسلامية في الربع الأول من 2025

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: نوال عباس
أكد المدير التنفيذي لمنصة الذهب الإلكتروني نواف سعيد لـ(أخبار الخليج) انه سيتم افتتاح أول صالة عرض فعلية للمنصة الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء المجوهرات والذهب المتوافق مع الشريعة الاسلامية عن طريق التقابض في الربع الاول من عام 2025 بعد جهد استمر مدة 3.5 سنوات، وجاءت الفكرة لدعم الشباب والمبتدئين الذين لا يمكنهم التسويق لمصوغاتهم وعدم امتلاكهم محل في السوق، نظرا إلى ارتفاع الايجارات، وارتفاع اسعار التسويق، وسيكون المقر في مجمع يتيم فرع المنامة.
وأضاف أنه تم تصميم الصالة بطريقة حديثة تستقطب جميع الماركات العالمية والمحلية الصنع، وسيكون الباب مفتوحا للجميع للمشاركة في الصالة ولعرض المصوغات، وسيكون العرض بأسعار مناسبة، مشيرا إلى انه سيكون هناك مراعاة للمبتدئين في الأسعار، بالإضافة إلى الحصول على مساحة خاصة لعرض المجموعات والتشكيلات الخاصة بالعلامة التجارية، والاستفادة من الدعم التسويقي والتجاري، بالإضافة إلى أن العملاء سيتمكنون من تصفح المعروضات كاملة من خلال أجهزة لوحية مخصصة داخل المتجر، ما يرفع من فرص ظهور وتسويق المجوهرات وتنمية العلامة التجارية، كذلك سيتم توفير سبائك الذهب للتجار بطريقة مطابقة للشريعة الاسلامية، اذا رغبوا في ذلك لصياغته وبيعه.
وأضاف: تواصل الكثير من خارج وداخل البحرين للمشاركة في صالة تجارة الذهب، ويمكن للمبتدئين المشاركة برأسمال بسيط، وإطلاق مجموعتهم الخاصة من المجوهرات.
وقد وقعت «سوق الذهب»، أول منصة إلكترونية لشراء واستثمار الذهب بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، اتفاقية شراكة مع مجمع يتيم، وذلك لتدشين أول صالة عرض فعلية للمنصة الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء المجوهرات والذهب المتوافق مع الشريعة، التي ستوفر فرصًا فريدة لمصممي المجوهرات والعاملين في صناعة الذهب والحلي لعرض منتجاتهم من المجوهرات ورفع مبيعاتهم والتواصل مع عملاء جدد والتشبيك مع نظائرهم في الصناعة ومستثمري ومدخري الذهب في مملكة البحرين والمنطقة.
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