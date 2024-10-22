افتتاح أول صالة لتجارة الذهب متوافقة مع الشريعة الإسلامية في الربع الأول من 2025

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أكد‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمنصة‭ ‬الذهب‭ ‬الإلكتروني‭ ‬نواف‭ ‬سعيد‭ ‬لـ‭(‬أخبار‭ ‬الخليج‭) ‬انه‭ ‬سيتم‭ ‬افتتاح‭ ‬أول‭ ‬صالة‭ ‬عرض‭ ‬فعلية‭ ‬للمنصة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المخصصة‭ ‬لبيع‭ ‬وشراء‭ ‬المجوهرات‭ ‬والذهب‭ ‬المتوافق‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الاسلامية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التقابض‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬بعد‭ ‬جهد‭ ‬استمر‭ ‬مدة‭ ‬3‭.‬5‭ ‬سنوات،‭ ‬وجاءت‭ ‬الفكرة‭ ‬لدعم‭ ‬الشباب‭ ‬والمبتدئين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يمكنهم‭ ‬التسويق‭ ‬لمصوغاتهم‭ ‬وعدم‭ ‬امتلاكهم‭ ‬محل‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬الايجارات،‭ ‬وارتفاع‭ ‬اسعار‭ ‬التسويق،‭ ‬وسيكون‭ ‬المقر‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬يتيم‭ ‬فرع‭ ‬المنامة‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬الصالة‭ ‬بطريقة‭ ‬حديثة‭ ‬تستقطب‭ ‬جميع‭ ‬الماركات‭ ‬العالمية‭ ‬والمحلية‭ ‬الصنع،‭ ‬وسيكون‭ ‬الباب‭ ‬مفتوحا‭ ‬للجميع‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الصالة‭ ‬ولعرض‭ ‬المصوغات،‭ ‬وسيكون‭ ‬العرض‭ ‬بأسعار‭ ‬مناسبة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬مراعاة‭ ‬للمبتدئين‭ ‬في‭ ‬الأسعار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬خاصة‭ ‬لعرض‭ ‬المجموعات‭ ‬والتشكيلات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالعلامة‭ ‬التجارية،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬التسويقي‭ ‬والتجاري،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العملاء‭ ‬سيتمكنون‭ ‬من‭ ‬تصفح‭ ‬المعروضات‭ ‬كاملة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أجهزة‭ ‬لوحية‭ ‬مخصصة‭ ‬داخل‭ ‬المتجر،‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬ظهور‭ ‬وتسويق‭ ‬المجوهرات‭ ‬وتنمية‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية،‭ ‬كذلك‭ ‬سيتم‭ ‬توفير‭ ‬سبائك‭ ‬الذهب‭ ‬للتجار‭ ‬بطريقة‭ ‬مطابقة‭ ‬للشريعة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬اذا‭ ‬رغبوا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬لصياغته‭ ‬وبيعه‭.‬

وأضاف‭: ‬تواصل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬وداخل‭ ‬البحرين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬تجارة‭ ‬الذهب،‭ ‬ويمكن‭ ‬للمبتدئين‭ ‬المشاركة‭ ‬برأسمال‭ ‬بسيط،‭ ‬وإطلاق‭ ‬مجموعتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬المجوهرات‭.‬

‭ ‬وقد‭ ‬وقعت‭ ‬‮«‬سوق‭ ‬الذهب‮»‬،‭ ‬أول‭ ‬منصة‭ ‬إلكترونية‭ ‬لشراء‭ ‬واستثمار‭ ‬الذهب‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬مجمع‭ ‬يتيم،‭ ‬وذلك‭ ‬لتدشين‭ ‬أول‭ ‬صالة‭ ‬عرض‭ ‬فعلية‭ ‬للمنصة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المخصصة‭ ‬لبيع‭ ‬وشراء‭ ‬المجوهرات‭ ‬والذهب‭ ‬المتوافق‭ ‬مع‭ ‬الشريعة،‭ ‬التي‭ ‬ستوفر‭ ‬فرصًا‭ ‬فريدة‭ ‬لمصممي‭ ‬المجوهرات‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الذهب‭ ‬والحلي‭ ‬لعرض‭ ‬منتجاتهم‭ ‬من‭ ‬المجوهرات‭ ‬ورفع‭ ‬مبيعاتهم‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬عملاء‭ ‬جدد‭ ‬والتشبيك‭ ‬مع‭ ‬نظائرهم‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬ومستثمري‭ ‬ومدخري‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭.‬