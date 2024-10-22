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جمعية التطوير العقاري تعقد جمعيتها العمومية

10/22/2024 7:06:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت
الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬لجمعية‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬اجتماعها‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024،‭ ‬بنصاب‭ ‬قانوني‮
‬71 % ،‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬عارف‭ ‬هجرس‭. ‬بدأ‭ ‬الاجتماع‭ ‬بكلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية،‭ ‬حيث‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬للأعضاء‭ ‬على‭ ‬حضورهم‭ ‬ومشاركتهم،‭ ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬للأعضاء
في‭ ‬مجالس‭ ‬الادارة‭ ‬السابقة‭.‬

وأعرب‭ ‬هجرس‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بأعضاء‭ ‬الجمعية،‭ ‬حيث‭ ‬يمثلون‭ ‬كبرى‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬معالم‭ ‬البحرين‭ ‬الحديثة،‭ ‬وأصبحت‭ ‬أسماؤهم‭ ‬جزءا‭ ‬مهما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬التطور‭ ‬الحضري‭ ‬الحديث‭ ‬للمملكة‭.‬

ثم‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬التقرير‭ ‬الأدبي‭ ‬الذي‭ ‬تناول‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الجمعية‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية،‭ ‬كم‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬التقرير‭ ‬المالي،‭ ‬قد‭ ‬أبدى‭ ‬الأعضاء‭ ‬ارتياحهم،‭ ‬ووافقوا‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬التقرير‭ ‬الأدبي‭ ‬والمالي‭. ‬وقدم‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الحالي‭ ‬استقالته،‭ ‬وذلك‭ ‬لانتهاء‭ ‬الدورة،‭ ‬وانتخاب‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جديدة‭.‬

وفي‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل،‭ ‬تم‭ ‬التوجه‭ ‬الى‭ ‬تزكية‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جديد‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬شخصية‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬ولها‭ ‬بصمات‭ ‬واضحة‭ ‬ومؤثرة‭ ‬في‭ ‬المملكة
وممثلين‭ ‬عن‭ ‬أكبر‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهم‭ ‬كالتالي‭:‬

1-‮
‬عارف‭ ‬هجرس‭ ‬2‭-‬‮
‬عبدالغفار‭ ‬الكوهجي‭ ‬‮
‬3‭- ‬ماجد‭ ‬حقباز‭ ‬4‭- ‬ماجد‭ ‬الخان‭ ‬5‭- ‬صالح‭ ‬الفضالة‭ ‬6‭- ‬أحمد‭ ‬العمادي‭ ‬7‭-‬‮
‬ياسر‭ ‬الحمادي‭ ‬8‭-‬إياد
فيصل‮
‬9‭- ‬محمد‭ ‬رجب‭ ‬أيوب‭ ‬10‭-‬‮
‬فهد‭ ‬السعد‭ ‬‮
‬11‮
‬‭-‬اياد
عبيد‮
‬12‭- ‬مأمون‭ ‬الأمين‭.‬

ويتمتع‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأعضاء‭ ‬بخبرات‭ ‬متنوعة‭ ‬ومؤهلات‭ ‬عالية
في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬ما‭ ‬يعد‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬والتطور‭ ‬للجمعية‭.‬‮
‬ثم
تم‭ ‬الترحيب‭ ‬بالأعضاء،‭ ‬وعبّر‭ ‬الأعضاء‭ ‬عن‭ ‬تفاؤلهم‭ ‬بشأن‭ ‬الرؤية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬سيقودونها
خلال‭ ‬الدورة‭ ‬الجديدة‭.‬

ثم‭ ‬عقد‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد
اجتماعه‭ ‬الأول،‭ ‬وتم‭ ‬اختيار‭ ‬عارف‭ ‬هجرس‭ ‬رئيساً،‭ ‬وعبدالغفار‭ ‬الكوهجي‭ ‬نائباً‭ ‬للرئيس،‭ ‬وماجد‭ ‬حقباز‭ ‬أميناً‭ ‬للسر،‭ ‬وماجد‭ ‬الخان‭ ‬أميناً‭ ‬ماليا‭.‬

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