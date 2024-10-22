جمعية التطوير العقاري تعقد جمعيتها العمومية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقدت
الجمعية العمومية لجمعية التطوير العقاري اجتماعها مساء يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024، بنصاب قانوني
71
% ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة عارف هجرس. بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس الجمعية، حيث أعرب عن شكره للأعضاء على حضورهم ومشاركتهم، كما تقدم بالشكر للأعضاء
في مجالس الادارة السابقة.
وأعرب هجرس عن فخره واعتزازه بأعضاء الجمعية، حيث يمثلون كبرى شركات التطوير التي ساهمت في رسم معالم البحرين الحديثة، وأصبحت أسماؤهم جزءا مهما من تاريخ التطور الحضري الحديث للمملكة.
ثم تم استعراض التقرير الأدبي الذي تناول الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال الدورة الحالية، كم تم مناقشة التقرير المالي، قد أبدى الأعضاء ارتياحهم، ووافقوا بالإجماع على التقرير الأدبي والمالي. وقدم مجلس الإدارة الحالي استقالته، وذلك لانتهاء الدورة، وانتخاب مجلس إدارة جديدة.
وفي خطوة مهمة نحو المستقبل، تم التوجه الى تزكية مجلس إدارة جديد يتكون من 12 شخصية مهمة في مجال التطوير العقاري ولها بصمات واضحة ومؤثرة في المملكة
وممثلين عن أكبر شركات التطوير العقاري في مملكة البحرين، وهم كالتالي:
1-
عارف هجرس 2-
عبدالغفار الكوهجي
3- ماجد حقباز 4- ماجد الخان 5- صالح الفضالة 6- أحمد العمادي 7-
ياسر الحمادي 8-إياد
فيصل
9- محمد رجب أيوب 10-
فهد السعد
11
-اياد
عبيد
12- مأمون الأمين.
ويتمتع هؤلاء الأعضاء بخبرات متنوعة ومؤهلات عالية
في مجال التطوير العقاري، ما يعد بمزيد من النجاح والتطور للجمعية.
ثم
تم الترحيب بالأعضاء، وعبّر الأعضاء عن تفاؤلهم بشأن الرؤية الجديدة التي سيقودونها
خلال الدورة الجديدة.
ثم عقد مجلس الإدارة الجديد
اجتماعه الأول، وتم اختيار عارف هجرس رئيساً، وعبدالغفار الكوهجي نائباً للرئيس، وماجد حقباز أميناً للسر، وماجد الخان أميناً ماليا.
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