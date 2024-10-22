وزيرة الشباب: إشراك ذوي العزيمة في برامج الوزارة والعمل على تطوير مهاراتهم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬أثناء‭ ‬استقبال‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬أحمد‭ ‬العلي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬العناية‭ ‬بمتلازمة‭ ‬داون‭ ‬بالجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬لمتلازمة‭ ‬دوان‭. ‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أشارت‭ ‬الوزيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030‭ ‬احتضنت‭ ‬خلال‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬متلازمة‭ ‬دوان‭ ‬عبر‭ ‬برامجها‭ ‬المختلفة،‭ ‬كما‭ ‬استضافت‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬سمو‮»‬‭ ‬المخصص‭ ‬لفئة‭ ‬متلازمة‭ ‬دوان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬إشراك‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الاعمال‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬سوق‭ ‬الشباب،‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬منهجية‭ ‬الوزارة‭ ‬لإدماج‭ ‬احتياجات‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬ضمن‭ ‬حزمة‭ ‬برامجها‭ ‬وفعالياتها،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تمكينهم‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمهاراتهم،‭ ‬وخرجت‭ ‬تلك‭ ‬البرامج‭ ‬بنتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬وقصص‭ ‬نجاح‭ ‬متميزة‭ ‬سطّرها‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬متلازمة‭ ‬دوان،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬استمرار‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬دورها‭ ‬الوطني‭ ‬ودعم‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬لإدماج‭ ‬ورعاية‭ ‬وتدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭. ‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬مبادرات‭ ‬المركز‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬لفئة‭ ‬متلازمة‭ ‬دوان‭ ‬ونتائج‭ ‬تلك‭ ‬البرامج‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المنهجية‭ ‬التي‭ ‬سيعمل‭ ‬عليها‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التباحث‭ ‬حول‭ ‬زيادة‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬وإطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬الجهتين‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬أحمد‭ ‬العلي‭ ‬بدعم‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬لذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬متلازمة‭ ‬داون‭ ‬وحرصها‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬برامج‭ ‬مخصصة‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭ ‬العزيزة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الوزارة‭ ‬لإظهار‭ ‬مواهب‭ ‬فئة‭ ‬متلازمة‭ ‬داون‭ ‬وتحقيق‭ ‬طموحاتهم‭.‬