وزيرة الشباب: إشراك ذوي العزيمة في برامج الوزارة والعمل على تطوير مهاراتهم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، حرص الوزارة على دعم ذوي العزيمة من متلازمة داون وتهيئة البيئة المثالية أمامهم لإشراكهم في الفعاليات التي تقيمها الوزارة، والعمل على تقديم برامج مصممة بطريقة تتناسب مع احتياجاتهم بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم في مختلف الجوانب.
جاء ذلك أثناء استقبال وزيرة شؤون الشباب، أحمد العلي المدير التنفيذي لمركز العناية بمتلازمة داون بالجمعية البحرينية لمتلازمة دوان.
وخلال اللقاء أشارت الوزيرة إلى أن مدينة شباب 2030 احتضنت خلال النسخة الماضية عددا من الشباب من فئة متلازمة دوان عبر برامجها المختلفة، كما استضافت على مدار السنوات الماضية برنامج «سمو» المخصص لفئة متلازمة دوان، بالإضافة الى إشراك هذه الفئة من رواد الاعمال في فعاليات سوق الشباب، وذلك انطلاقاً من منهجية الوزارة لإدماج احتياجات ذوي العزيمة ضمن حزمة برامجها وفعالياتها، والعمل على تمكينهم والارتقاء بمهاراتهم، وخرجت تلك البرامج بنتائج إيجابية وقصص نجاح متميزة سطّرها الشباب من فئة متلازمة دوان، مؤكدةً استمرار الوزارة في دورها الوطني ودعم الشراكة المجتمعية لإدماج ورعاية وتدريب وتأهيل ذوي العزيمة في مختلف المجالات.
وخلال اللقاء اطلعت على مبادرات المركز والبرامج التي يقدمها لفئة متلازمة دوان ونتائج تلك البرامج بالإضافة إلى المنهجية التي سيعمل عليها المركز في المستقبل، كما تم التباحث حول زيادة فرص التعاون وإطلاق مبادرات وبرامج مشتركة بين الجهتين.
من جانبه أشاد أحمد العلي بدعم وزيرة شؤون الشباب لذوي العزيمة من فئة متلازمة داون وحرصها الدائم على إعداد برامج مخصصة لهذه الفئة العزيزة، مؤكدًا حرص المركز على التعاون مع الوزارة لإظهار مواهب فئة متلازمة داون وتحقيق طموحاتهم.
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