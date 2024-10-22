((مالية الشورى)): الحساب الختامي لعام 2022 يؤكد المهنية العالية للحكومة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة السيد خالد حسين المسقطي، تقريرها النهائي المُعدّ بشأن الحساب الختامي الموحد للدول السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022م، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وقررت اللجنة رفع تقريرها إلى مكتب مجلس المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى جلسات المجلس القادمة، وذلك بعد أن اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى التي رأت سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته، كما اطلعت على مذكرة الرأي القانوني المقدمة من المستشار القانوني للجنة، فيما جرى تبادل عدد من الاستفسارات والملاحظات من قبل أعضاء اللجنة بشأن تفاصيل الحساب الختامي وتقرير اللجنة النهائي بشأنه.
وأشارت اللجنة إلى السياسات والمبادرات والجهود الحكومية المبذولة خلال عام 2022م ظهرت آثرها بشكل إيجابي، وفقًا لما أبرزه الحساب الختامي من نتائج مالية واقتصادية مقارنة بعام 2021م، مشيدةً اللجنة بالجهود الحكومية التي بذلتها خلال عام 2022م لتحقيق هذه النتائج المثمرة، مما يؤكد المهنية العالية التي تتبناها الحكومة في عملها، والتي انعكست آثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني، كما تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونوهت اللجنة إلى مجموعة من الملاحظات التي ترتئي أهميتها، وقد تكرر ذكرها في الأعوام السابقة بشأن الحسابات الختامية، ولم يظهر لدى اللجنة مؤشرات تبين اتخاذ إجراءات تصحيحية بشأنها.
MENAFN22102024000055011008ID1108808369
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.