((مالية الشورى)): الحساب الختامي لعام 2022 يؤكد المهنية العالية للحكومة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقررت‭ ‬اللجنة‭ ‬رفع‭ ‬تقريرها‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬المجلس‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لعرضه‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬جلسات‭ ‬المجلس‭ ‬القادمة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬رأي‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬التي‭ ‬رأت‭ ‬سلامته‭ ‬من‭ ‬الناحيتين‭ ‬الدستورية‭ ‬والقانونية،‭ ‬وعلى‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ومرفقاته،‭ ‬كما‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬الرأي‭ ‬القانوني‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬المستشار‭ ‬القانوني‭ ‬للجنة،‭ ‬فيما‭ ‬جرى‭ ‬تبادل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاستفسارات‭ ‬والملاحظات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬بشأن‭ ‬تفاصيل‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬وتقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬النهائي‭ ‬بشأنه‭.‬

وأشارت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬السياسات‭ ‬والمبادرات‭ ‬والجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬المبذولة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2022م‭ ‬ظهرت‭ ‬آثرها‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي،‭ ‬وفقًا‭ ‬لما‭ ‬أبرزه‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬مالية‭ ‬واقتصادية‭ ‬مقارنة‭ ‬بعام‭ ‬2021م،‭ ‬مشيدةً‭ ‬اللجنة‭ ‬بالجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2022م‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬المثمرة،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬المهنية‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬تتبناها‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬عملها،‭ ‬والتي‭ ‬انعكست‭ ‬آثارها‭ ‬الإيجابية‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬كما‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

ونوهت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الملاحظات‭ ‬التي‭ ‬ترتئي‭ ‬أهميتها،‭ ‬وقد‭ ‬تكرر‭ ‬ذكرها‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬السابقة‭ ‬بشأن‭ ‬الحسابات‭ ‬الختامية،‭ ‬ولم‭ ‬يظهر‭ ‬لدى‭ ‬اللجنة‭ ‬مؤشرات‭ ‬تبين‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬تصحيحية‭ ‬بشأنها‭. ‬