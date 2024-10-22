وزير النفط يستقبل الموظفين المقبولين ضمن برنامج رئيس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقبال‭ ‬وزير‭ ‬الـنفط‭ ‬والبيئة‭ ‬الموظفة‭ ‬نرجس‭ ‬خليل‭ ‬والموظف‭ ‬سيد‭ ‬عبدالله‭ ‬القاروني،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬قبولهما‭ ‬ضمن‭ ‬الدفعة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية،‭ ‬حيث‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬لاختيارهما‭ ‬ضمن‭ ‬الدفعة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬البرنامج،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهما‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬البرنامج‭.‬‮

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من‭ ‬جانبهما،‭ ‬أعرب‭ ‬الموظفان‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكرهما‭ ‬وتقديرهما‭ ‬لوزير‭ ‬الـنفط‭ ‬والبيئة‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬المستمر‭ ‬لكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحفيزهم‭ ‬لمواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬المنشودة‭.‬