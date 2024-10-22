وزير النفط يستقبل الموظفين المقبولين ضمن برنامج رئيس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير الـنفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ أهمية مواصلة الاستثمار في الكوادر الوطنية بما يرفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك لدى استقبال وزير الـنفط والبيئة الموظفة نرجس خليل والموظف سيد عبدالله القاروني، وذلك بمناسبة قبولهما ضمن الدفعة العاشرة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، حيث أعرب عن خالص التهاني لاختيارهما ضمن الدفعة العاشرة من البرنامج، متمنياً لهما دوام التوفيق والنجاح، والاستفادة من الفرص النوعية التي يوفرها البرنامج.
من جانبهما، أعرب الموظفان عن خالص شكرهما وتقديرهما لوزير الـنفط والبيئة على دعمه المستمر لكافة منتسبي الوزارة، وذلك بما يسهم في تحفيزهم لمواصلة تحقيق التطلعات المنشودة.
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