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وزير النفط يستقبل الموظفين المقبولين ضمن برنامج رئيس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

10/22/2024 7:06:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬الـنفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬بما‭ ‬يرفد‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬‮

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقبال‭ ‬وزير‭ ‬الـنفط‭ ‬والبيئة‭ ‬الموظفة‭ ‬نرجس‭ ‬خليل‭ ‬والموظف‭ ‬سيد‭ ‬عبدالله‭ ‬القاروني،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬قبولهما‭ ‬ضمن‭ ‬الدفعة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية،‭ ‬حيث‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬لاختيارهما‭ ‬ضمن‭ ‬الدفعة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬البرنامج،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهما‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬البرنامج‭.‬‮

من‭ ‬جانبهما،‭ ‬أعرب‭ ‬الموظفان‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكرهما‭ ‬وتقديرهما‭ ‬لوزير‭ ‬الـنفط‭ ‬والبيئة‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬المستمر‭ ‬لكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحفيزهم‭ ‬لمواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬المنشودة‭.‬

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