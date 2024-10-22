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مفكرون عمانيون: التعايش هو لب الدين الإسلامي

10/22/2024 7:06:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغطية‭: ‬مروة‭ ‬أحمد‭ ‬


أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المفكرين‭ ‬والشيوخ‭ ‬من‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬قيم‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬لبناء‭ ‬المجتمعات،‭ ‬منوهين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التنوع‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬القيم‭ ‬التي‭ ‬تميز‭ ‬الدين‭ ‬الإسلامي‭ ‬الذي‭ ‬يرسخ‭ ‬قيم‭ ‬التعايش‭ ‬وقبول‭ ‬الآخر،‭ ‬مشددين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬تشكل‭ ‬مثالا‭ ‬صالحا‭ ‬للتعايش‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التعددية‭ ‬باختلافاتها‭ ‬وأنواعها‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ملتقى‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الذي‭ ‬أقامه‭ ‬مجلس‭ ‬بن‭ ‬رجب‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬جمالية‭ ‬التعايش‭ ‬في‭ ‬الإسلام‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬استعراض‭ ‬التجربة‭ ‬العمانية‭ ‬للتعايش‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭.‬

وتحدث‭ ‬المفكر‭ ‬الشيخ‭ ‬خميس‭ ‬العدوي‭ ‬مؤسس‭ ‬مكتبة‭ ‬الندوة‭ ‬العامة‭ ‬ورئيس‭ ‬مركز‭ ‬ندوة‭ ‬الثقافي‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬التعايش‭ ‬الاجتماعي‭ ‬يشكل‭ ‬أحد‭ ‬الأعمدة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬عليها‭ ‬الدين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ظهور‭ ‬الإسلام‭ ‬أحدث‭ ‬تغييرًا‭ ‬اجتماعيًا،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬التعددية‭ ‬تعد‭ ‬إحدى‭ ‬جماليات‭ ‬الإسلام‭ ‬وأن‭ ‬الطريقة‭ ‬الأنسب‭ ‬لتحقيق‭ ‬التعايش‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التعددية‭ ‬هي‭ ‬توطيد‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬والمجتمعات‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬تحدث‭ ‬الكاتب‭ ‬الثقافي‭ ‬والتاريخي‭ ‬إسماعيل‭ ‬المقبالي‭ ‬عن‭ ‬جمالية‭ ‬التعايش‭ ‬الإسلامي‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬متطلبًا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬التيارات،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬التعايش‭ ‬هو‭ ‬لب‭ ‬الإسلام،‭ ‬مستشهدا‭ ‬بالمؤاخاة‭ ‬بين‭ ‬المهاجرين‭ ‬والأنصار‭ ‬والصلح‭ ‬بين‭ ‬الأوس‭ ‬والخزرج،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬تشكل‭ ‬مثالًا‭ ‬واضحًا‭ ‬على‭ ‬التعايش‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التعددية‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬تحدث‭ ‬الشيخ‭ ‬المفكر‭ ‬بدر‭ ‬العبري‭ ‬عن‭ ‬ارتباط‭ ‬مفهوم‭ ‬التعايش‭ ‬بالبيئة‭ ‬نفسها،‭ ‬وأن‭ ‬التعددية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬هي‭ ‬حالة‭ ‬جمالية‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ضرورة‭ ‬تحقيق‭ ‬التعايش‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قبول‭ ‬وجود‭ ‬الأديـان‭ ‬المختلفة‭ ‬والمذاهب‭ ‬الاخرى‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬للنهوض‭ ‬به‭.‬

وأجمع‭ ‬الحضور‭ ‬على‭ ‬جمالية‭ ‬التعايش‭ ‬التي‭ ‬تمتاز‭ ‬بها‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬اعتبارها‭ ‬مثالًا‭ ‬واقعيًا‭ ‬لجمالية‭ ‬التعايش‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التعددية‭.‬

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