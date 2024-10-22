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البحرين تستضيف اجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية

10/22/2024 7:06:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بدعم‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬تستضيف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ممثلة‭ ‬بهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وللمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬الاجتماع‭ ‬الـ49‭ ‬لمجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المعهد‭ ‬العربي‭ ‬للتدريب‭ ‬والبحوث‭ ‬الإحصائية‭ ‬واجتماع‭ ‬الدورة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬للجنة‭ ‬الإحصائية‭ ‬للجنة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬لغرب‭ ‬آسيا‭ (‬الإسكوا‭) ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬إلى‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬معظم‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وبحضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬ورؤساء‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإحصائية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬ومشاركة‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإحصاء‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬القائد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬وفخره‭ ‬باستضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذين‭ ‬الاجتماعين‭ ‬الإحصائيين‭ ‬المهمين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬العمل‭ ‬الإحصائي‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الإقليمي‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬المرجوة،‭ ‬والاستفادة‭ ‬مما‭ ‬تمثله‭ ‬هذه‭ ‬الاجتماعات‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعارف‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬الإحصائية‭ ‬التي‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬محوريا‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬السياسات‭ ‬التنموية‭ ‬وتطوير‭ ‬عمليات‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬القائد‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬المراكز‭ ‬الإحصائية‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬لتعزيز‭ ‬جودة‭ ‬العمل‭ ‬الإحصائي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬مشيدًا‭ ‬بدور‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬عاملًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قواعد‭ ‬المعلومات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتدعيمها‭ ‬بإحصاءات‭ ‬وبيانات‭ ‬سليمة‭ ‬ذات‭ ‬دقة‭ ‬عالية،‭ ‬لتشكل‭ ‬بذلك‭ ‬أداة‭ ‬لراسمي‭ ‬السياسات‭ ‬ومتخذي‭ ‬القرارات‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬الدفع‭ ‬بعجلة‭ ‬التنمية‭.‬

ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬أوضحت‭ ‬السيدة‭ ‬دعاء‭ ‬سلطان‭ ‬محمد،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للإحصاء‭ ‬والسجل‭ ‬السكاني‭ ‬أن‭ ‬الاجتماعين‭ ‬استعرضا‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإحصاء‭ ‬وأبرز‭ ‬القفزات‭ ‬النوعية‭ ‬والمهمة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المملكة‭ ‬نتيجة‭ ‬لتبنيها‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الإحصائية‭ ‬المهمة،‭ ‬مثل‭ ‬تدشينها‭ ‬للنسخة‭ ‬المطورة‭ ‬من‭ ‬منصة‭ ‬البحرين‭ ‬للبيانات‭ ‬المفتوحة‭ ‬ data ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭ ‬،‭ ‬وإضافة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المميزات‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬مثل‭ ‬توفير‭ ‬ميزة‭ ‬تصنيف‭ ‬البيانات‭ ‬والبحث‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬واجهة‭ ‬الويب‭ ‬باستخدام‭ ‬واجهة‭ ‬برمجة‭ ‬التطبيقات،‭ ‬وإتاحة‭ ‬إمكانية‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬البيانات‭ ‬الوصفية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬وتجميعها‭ ‬وتصفيتها‭ ‬بشكل‭ ‬آني،‭ ‬وتوفير‭ ‬ميزة‭ ‬معاينة‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬التفاعلي‭ ‬وغيرها،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬أهم‭ ‬المسوحات‭ ‬الاستقصائية‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬مثل‭ ‬مسح‭ ‬أسعار‭ ‬المستهلك‭ ‬ومسح‭ ‬دخل‭ ‬ونفقات‭ ‬الأسرة‭ ‬والمسح‭ ‬الصحي‭ ‬والمسح‭ ‬السياحي‭ ‬وإصدار‭ ‬التقارير‭ ‬الإحصائية‭ ‬مثل‭ ‬تقرير‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والحسابات‭ ‬القومية‭ ‬وغيرها،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تأكيد‭
‬أهمية‭ ‬وأثر‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬قاعدة‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬الحكومية‭ ‬الموثوقة‭ ‬والمتكاملة‭ ‬والتي‭ ‬تُمكن‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬رسم‭ ‬السياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬الوطنية‭ ‬كما‭ ‬تشكل‭ ‬مصدرا‭ ‬يتيح‭ ‬المعلومات‭ ‬بكل‭ ‬شفافية‭ ‬للباحثين‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والمهتمين‭ ‬وغيرهم‭.‬

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