البحرين تستضيف اجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بدعم من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، تستضيف مملكة البحرين ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وللمرة الأولى، الاجتماع الـ49 لمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية واجتماع الدورة السادسة عشرة للجنة الإحصائية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من معظم الدول العربية وبحضور أكثر من 50 من كبار المسؤولين ورؤساء الأجهزة الإحصائية في المنطقة، وذلك بهدف تعزيز تبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات في مجال الإحصاء.
وقد أعرب محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، عن اعتزازه وفخره باستضافة مملكة البحرين لهذين الاجتماعين الإحصائيين المهمين، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرص الحكومة على دعم العمل الإحصائي وتعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة، والاستفادة مما تمثله هذه الاجتماعات من فرص لتبادل الخبرات والمعارف بين الدول المشاركة، مما يسهم في تعزيز القدرات الإحصائية التي تلعب دورا محوريا في توجيه السياسات التنموية وتطوير عمليات التخطيط الاستراتيجي.
كما أشار القائد إلى أهمية التنسيق بين المراكز الإحصائية والمنظمات الدولية لتعزيز جودة العمل الإحصائي في المنطقة. مشيدًا بدور العمل المشترك بين القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني الذي يعد عاملًا مهمًا في تطوير قواعد المعلومات الوطنية وتدعيمها بإحصاءات وبيانات سليمة ذات دقة عالية، لتشكل بذلك أداة لراسمي السياسات ومتخذي القرارات في إعداد الخطط المستقبلية بما يعزز الدفع بعجلة التنمية.
ومن جانبها، أوضحت السيدة دعاء سلطان محمد، نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني أن الاجتماعين استعرضا تجربة مملكة البحرين في مجال الإحصاء وأبرز القفزات النوعية والمهمة التي حققتها المملكة نتيجة لتبنيها عددا من المبادرات الإحصائية المهمة، مثل تدشينها للنسخة المطورة من منصة البحرين للبيانات المفتوحة data . gov . bh ، وإضافة مجموعة من المميزات عبر هذه المنصة مثل توفير ميزة تصنيف البيانات والبحث من خلال واجهة الويب باستخدام واجهة برمجة التطبيقات، وإتاحة إمكانية البحث عن البيانات الوصفية ذات الصلة وتجميعها وتصفيتها بشكل آني، وتوفير ميزة معاينة البيانات في الوضع التفاعلي وغيرها، كما تم استعراض أهم المسوحات الاستقصائية الوطنية التي تنفذها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالتعاون مع الجهات الحكومية في المملكة مثل مسح أسعار المستهلك ومسح دخل ونفقات الأسرة والمسح الصحي والمسح السياحي وإصدار التقارير الإحصائية مثل تقرير التجارة الخارجية والحسابات القومية وغيرها، كما تم تأكيد
أهمية وأثر هذه البيانات في توفير قاعدة من البيانات الحكومية الموثوقة والمتكاملة والتي تُمكن صناع القرار في المملكة من رسم السياسات والاستراتيجيات الوطنية كما تشكل مصدرا يتيح المعلومات بكل شفافية للباحثين والأكاديميين والمهتمين وغيرهم.
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