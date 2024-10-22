اتحاد الصحفيين الخليجيين يوقع مذكرة تفاهم مع مركز ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬وقع‭ ‬المذكرة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز،‭ ‬مع‭ ‬الاستاذ‭ ‬عيسى‭ ‬علي‭ ‬الشايجي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اتحاد‭ ‬الصحفيين‭ ‬الخليجيين‭ ‬الأمين‭ ‬العام،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬جاسم‭ ‬حاجي‭ ‬المستشار‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والأستاذ‭ ‬فواز‭ ‬احمد‭ ‬سليمان‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لاتحاد‭ ‬الصحفيين‭ ‬الخليجيين‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬تعزيز‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬تأتي‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬التوجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬بالمملكة‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬كالذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬تكثيف‭ ‬برامجه‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الخير‭ ‬والرفاه‭ ‬للجميع،‭ ‬منوهًا‭ ‬إلى‭ ‬اهتمام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بتطوير‭ ‬مجالات‭ ‬البحث‭ ‬وتطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬عيسى‭ ‬الشايجي‭ ‬عن‭ ‬تفاؤله‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬توظيف‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المحتوى‭ ‬الإعلامي‭ ‬الخليجي‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءته‭ ‬وتطوير‭ ‬قدرات‭ ‬الكوادر‭ ‬الإعلامية‭ ‬الخليجية‭.‬

وأشار‭ ‬الشايجي‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة،‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬تشجيع‭ ‬قيادات‭ ‬وحكومات‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الخليجي‭ ‬والاقتصاد‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعي‭ ‬الطرفين‭ ‬لدعم‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬وتطوير‭ ‬المحتوى‭ ‬باستخدام‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬التكنولوجية،‭ ‬حيث‭ ‬تتضمن‭ ‬المذكرة‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬البنود‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬والاستشارات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البرامج‭ ‬الإعلامية‭ ‬الخليجية‭ ‬المشتركة،‭ ‬كما‭ ‬تشمل‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الندوات‭ ‬والورش‭ ‬والمؤتمرات‭.‬

كما‭ ‬توافق‭ ‬الطرفان‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬دراسات‭ ‬ومقالات‭ ‬علمية‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تأثير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬الصحافة‭ ‬والإعلام‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإعلامية‭ ‬الخليجية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬ونشر‭ ‬المعرفة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة