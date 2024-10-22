الحفاظ على سلامة المجتمع لا يتحقق إلا بتكاتف الجميعوزير الداخلية: الأمن مسؤولية مشتركة.. والفوضى مرفوضة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
التقى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح أمس، عددا من أهالي محافظة العاصمة بحضور المحافظ الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز استراتيجية الشراكة المجتمعية والتواصل البناء مع كافة الفعاليات والأطياف المجتمعية.
وفي بداية اللقاء، رحب وزير الداخلية بالحضور الكريم، شاكرا إياهم تلبية الدعوة لحضور اللقاء الذي يأتي في إطار العمل المجتمعي المتكامل لتعزيز روح التعاون والتلاحم الوطني.
وقد أعرب الوزير عن خالص تعازيه في وفاة المغفور له الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة محافظ محافظة العاصمة سفير مملكة البحرين في المملكة العربية السعودية الشقيقة سابقاً، الذي كان نموذجا متميزا في الحرص على إدامة التواصل مع المواطنين وتكريس مفهوم الشراكة المجتمعية.
بعدها، انتقل الوزير إلى استعراض التحديات الخطيرة التي تهدد الوضع الاقليمي في الوقت الراهن، منوها إلى الموقف البحريني الداعم لعملية السلام وإنهاء الحرب وفق المحددات التي أكدها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، في الخطاب الملكي الأخير خلال افتتاح دور الانعقاد، موضحا أن اللقاء مع أهالي محافظة العاصمة، يأتي في إطار العمل على تحمل المسؤولية الوطنية لحماية الأمن والالتزام بالقانون.
وأشاد بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، والتي تقف وراء العديد من الإنجازات الوطنية، وما تقدمه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من خدمات مستديمة ومتطورة، وتهيئة سبل العيش الكريم للمواطنين.
وأوضح أن لمحافظة العاصمة، مكانة حضارية وامكانات اقتصادية متميزة وهي وجهة للغالبية العظمى من الزوار والسياح، وبالتالي فإن الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، أولوية أساسية في تعزيز الاستثمارات وتطوير الاقتصاد الوطني، معبرا عن شكره لأهالي المحافظة على شراكتهم والتزامهم بالحفاظ على النظام والأمن العام.
واضاف ان هذا الالتزام يعكس الوعي المجتمعي والوطني من أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية، حيث اثبت الأهالي من خلال تعاونهم المستمر واستجابتهم السريعة مع الجهات المعنية، أن الأمن مسؤولية مشتركة، والحفاظ على سلامة المجتمع لا يتحقق إلا بتكاتف الجميع، مؤكداً أهمية الالتزام والتلاحم الوطني في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وأن الفوضى مرفوضة في كافة الأوقات، حيث تضعف قوة وتماسك المجتمع.
وأشار وزير الداخلية إلى أن المنصة الوطنية للحماية المدنية، متاحة للجميع وتهدف إلى تعزيز السلامة العامة، حيث تتيح للمواطنين والمقيمين الوصول إلى المعلومات التي تهتم بسلامتهم وتعزيز ثقافة السلامة للجميع.
ولفت إلى أن الأبناء مستقبل الوطن، ومن خلال تربيتهم على مبادئنا البحرينية الراسخة نضمن استمرارية روح الانتماء والولاء، فالعادات والتقاليد التي توارثناها عبر الأجيال تمثل صمام الأمان لاستقرار الوطن وازدهاره.
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