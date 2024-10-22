الحفاظ على سلامة المجتمع لا يتحقق إلا بتكاتف الجميعوزير الداخلية: الأمن مسؤولية مشتركة.. والفوضى مرفوضة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بالحضور‭ ‬الكريم،‭ ‬شاكرا‭ ‬إياهم‭ ‬تلبية‭ ‬الدعوة‭ ‬لحضور‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬المجتمعي‭ ‬المتكامل‭ ‬لتعزيز‭ ‬روح‭ ‬التعاون‭ ‬والتلاحم‭ ‬الوطني‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيه‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬حمود‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬سابقاً،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬نموذجا‭ ‬متميزا‭ ‬في‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬إدامة‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ ‬وتكريس‭ ‬مفهوم‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭.‬

بعدها،‭ ‬انتقل‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬التحديات‭ ‬الخطيرة‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬الوضع‭ ‬الاقليمي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬الموقف‭ ‬البحريني‭ ‬الداعم‭ ‬لعملية‭ ‬السلام‭ ‬وإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬وفق‭ ‬المحددات‭ ‬التي‭ ‬أكدها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬الأخير‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬اللقاء‭ ‬مع‭ ‬أهالي‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬لحماية‭ ‬الأمن‭ ‬والالتزام‭ ‬بالقانون‭.‬

وأشاد‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬والتي‭ ‬تقف‭ ‬وراء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وما‭ ‬تقدمه‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬مستديمة‭ ‬ومتطورة،‭ ‬وتهيئة‭ ‬سبل‭ ‬العيش‭ ‬الكريم‭ ‬للمواطنين‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬لمحافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬مكانة‭ ‬حضارية‭ ‬وامكانات‭ ‬اقتصادية‭ ‬متميزة‭ ‬وهي‭ ‬وجهة‭ ‬للغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬والسياح،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المحافظة،‭ ‬أولوية‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وتطوير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لأهالي‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬شراكتهم‭ ‬والتزامهم‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬والأمن‭ ‬العام‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الالتزام‭ ‬يعكس‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬والوطني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬حيث‭ ‬اثبت‭ ‬الأهالي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعاونهم‭ ‬المستمر‭ ‬واستجابتهم‭ ‬السريعة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬أن‭ ‬الأمن‭ ‬مسؤولية‭ ‬مشتركة،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬المجتمع‭ ‬لا‭ ‬يتحقق‭ ‬إلا‭ ‬بتكاتف‭ ‬الجميع،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬والتلاحم‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬الدقيقة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬المنطقة،‭ ‬وأن‭ ‬الفوضى‭ ‬مرفوضة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الأوقات،‭ ‬حيث‭ ‬تضعف‭ ‬قوة‭ ‬وتماسك‭ ‬المجتمع‭.‬

وأشار‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحماية‭ ‬المدنية،‭ ‬متاحة‭ ‬للجميع‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬السلامة‭ ‬العامة،‭ ‬حيث‭ ‬تتيح‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تهتم‭ ‬بسلامتهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬السلامة‭ ‬للجميع‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬الوطن،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تربيتهم‭ ‬على‭ ‬مبادئنا‭ ‬البحرينية‭ ‬الراسخة‭ ‬نضمن‭ ‬استمرارية‭ ‬روح‭ ‬الانتماء‭ ‬والولاء،‭ ‬فالعادات‭ ‬والتقاليد‭ ‬التي‭ ‬توارثناها‭ ‬عبر‭ ‬الأجيال‭ ‬تمثل‭ ‬صمام‭ ‬الأمان‭ ‬لاستقرار‭ ‬الوطن‭ ‬وازدهاره‭.‬