الخدمات الطبية الملكية تدشن أول جهاز تصوير مقطعي فوتوني في العالم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
دشنت الخدمات الطبية الملكية - مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب جهاز NAEOTOM Alpha PCCT وهو الأحدث والأفضل في تكنولوجيا التصوير المقطعي المحوسب، والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط باعتباره أول جهاز تصوير مقطعي فوتوني في العالم؛ ما يجعل منظومات المستشفيات العسكرية بقوة دفاع البحرين في مصاف أحدث المراكز الطبية عالية المستوى إقليميا ودوليا.
وبناء عليه صرح العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية أن اقتناء جهاز NAEOTOM Alpha PCCT جاء في إطار تقديم أحدث المتطلبات العلاجية والتشخيصية العالية الجودة وفقا للمعايير العالمية في مجال رعاية مرضى القلب في مملكة البحرين.
وقام العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة بجولة تفقدية لقسم الأشعة التشخيصية بمركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب متفحصا عمل الجهاز ( NAEOTOM Alpha PCCT ) وما يقدمه من الدقة الهائلة في تصوير القلب والأوعية الدموية وذلك أثناء استخدامه لإجراء الفحص لعدد من الحالات بالمركز.
وأكد العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة أن الجهاز يتميز بالدقة الهائلة في تحقيق النتائج وبأقل مستوى أشعة، موضحا أنه يعمل على التشخيص غير التداخلي بدون القسطرة للكشف عن أمراض القلب ما له الأثر الإيجابي في تقليل الإجراءات التداخلية/القسطرة، وسهولة اتخاذ القرارات العلاجية الفعالة في الوقت المناسب.
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