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الخدمات الطبية الملكية تدشن أول جهاز تصوير مقطعي فوتوني في العالم

10/22/2024 7:06:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دشنت‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ - ‬مركز‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬التخصصي‭ ‬للقلب‭ ‬جهاز‭ ‬ NAEOTOM ‭ ‬ Alpha ‭ ‬ PCCT ‭ ‬وهو‭ ‬الأحدث‭ ‬والأفضل‭ ‬في‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬التصوير‭ ‬المقطعي‭ ‬المحوسب،‭ ‬والأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬باعتباره‭ ‬أول‭ ‬جهاز‭ ‬تصوير‭ ‬مقطعي‭ ‬فوتوني‭ ‬في‭ ‬العالم؛‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬منظومات‭ ‬المستشفيات‭ ‬العسكرية‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬أحدث‭ ‬المراكز‭ ‬الطبية‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬إقليميا‭ ‬ودوليا‭.‬

وبناء‭ ‬عليه‭ ‬صرح‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬أن‭ ‬اقتناء‭ ‬جهاز‭ ‬ NAEOTOM ‭ ‬ Alpha ‭ ‬ PCCT ‭ ‬ جاء‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تقديم‭ ‬أحدث‭ ‬المتطلبات‭ ‬العلاجية‭ ‬والتشخيصية‭ ‬العالية‭ ‬الجودة‭ ‬وفقا‭ ‬للمعايير‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬رعاية‭ ‬مرضى‭ ‬القلب‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وقام‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بجولة‭ ‬تفقدية‭ ‬لقسم‭ ‬الأشعة‭ ‬التشخيصية‭ ‬بمركز‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬التخصصي‭ ‬للقلب‭ ‬متفحصا‭ ‬عمل‭ ‬الجهاز‭ ‬ ‭(‬ NAEOTOM ‭ ‬ Alpha ‭ ‬ PCCT ‭)‬ ‭ ‬وما‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬الدقة‭ ‬الهائلة‭ ‬في‭ ‬تصوير‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬وذلك‭ ‬أثناء‭ ‬استخدامه‭ ‬لإجراء‭ ‬الفحص‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬بالمركز‭.‬

وأكد‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬يتميز‭ ‬بالدقة‭ ‬الهائلة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬وبأقل‭ ‬مستوى‭ ‬أشعة،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬التشخيص‭ ‬غير‭ ‬التداخلي‭ ‬بدون‭ ‬القسطرة‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬ما‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬الإجراءات‭ ‬التداخلية‭/‬القسطرة،‭ ‬وسهولة‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬العلاجية‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭.‬

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