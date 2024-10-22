برعاية الوجيه فوزي بن أحمد كانو.. إطلاق جائزة مريم بنت جاسم كانو للأم المثالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تغطية: فاضل منسي
تصوير: محمد سرحان
برعاية الوجيه فوزي بن أحمد كانو، أطلقت جمعية البحرين الخيرية جائزة المرحومة مريم بنت جاسم كانو طيب الله ثراها للأم المثالية والمرأة البحرينية ذات العطاء المميز.
وتنقسم جائزة مريم بنت جاسم كانو
إلى فرعين مهمّين وهما جائزة الأم المثالية للعام 2025 وجائزة المرأة البحرينية ذات العطاء المميز في العام 2026، حيث ستحصل الفائزات على جوائز مالية، بالإضافة إلى تكريمها في احتفالية ضخمة برعاية داعم الجائزة الوجيه فوزي بن أحمد كانو.
وقد اختارت لجنة التنظيم مجموعة من المحكّمات المشهود لهنّ بالخبرة والدقة والشفافية والموضوعية؛ حيث ستعمل لجنة التحكيم بالتنسيق مع مدير الجائزة على وضع معايير دقيقة لتحكيم المشاركات التي ستصلنا وتسليمنا أسماء الفائزات في الموعد المحدد، وسوف يتم الإعلان عن الشروط والتفاصيل ومواعيد التسليم والتحكيم قريباً.
وتأتي هذه الجائزة وفاءً من فوزي بن أحمد كانو لوالدته المرحومة مريم بنت جاسم كانو التي يعتبرها أمّا مثالية ورمزا من رموز العمل الخيري في المملكة ، واستمرارا لعدة جوائز تم إطلاقها مسبقاً حملت اسم أبيه وعمّه وأخيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وقال الوجيه فوزي بن أحمد كانو رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين الخيرية في كلمته: يطيب لنا أن نلتقي بكم من جديد لنعلن بحمد الله تعالى عن مشروع مسابقة جديدة في جمعية البحرين الخيريّة؛ حيث نعلن عن إطلاق جائزة باسم المرحومة مريم بنت جاسم كانو طيّب الله ثراها، وموضوعها الأمّ المثالية والمرأة البحرينية ذات العطاء المميّز.
ولا يخفى عليكم ما لهذه الجوائز من دور في التحفيز على التنافس من أجل نيل لقب الأم المثالية أو المرأة البحرينية ذات العطاء المميز.
ونحن في جمعية البحرين الخيرية نعلي من شأن الأمّ ونثمّن دور الأمهات في تربية الأجيال على القيم الإسلامية والأخلاق الرفيعة، ونعتبر أنّ هذه الجائزة اعتراف وتقدير خاص للأمّ وللمرأة البحرينية نظير جهودها التي لا يمكن أن نوفيها حقّها مهما فعلنا.
وتنقسم جائزة المرحومة مريم بنت جاسم كانو
إلى فرعين مهمّين:
جائزة الأم المثالية للعام 2025،
جائزة المرأة البحرينية ذات العطاء المميّز وسيجري تنفيذها في العام 2026.
وبهذه المناسبة فإننا ندعو المنظمات الخيرية والجمعيات والأفرقة التطوعية والأفراد إلى المشاركة في جائزة المرحومة مريم بنت جاسم كانو طيّب الله ثراها.
ونسأل الله التوفيق للجنة التنظيم وعلى رأسها الأخ العزيز حسن بن إبراهيم كمال الأمين العام لجمعية البحرين الخيرية.
وفي السياق ذاته، قال الأمين العام لجمعية البحرين الخيرية د. حسن إبراهيم كمال في كلمته: مبادرات الخير لا تتوقّف في جمعية البحرين الخيرية، ما دام في البلاد الطيّبون والكرام من أهل البرّ والإحسان، ما دام بيننا البارّون بآبائهم وأمّهاتهم..
وها هو الأخ العزيز فوزي كانو رئيس جمعية البحرين الخيرية يعلن إطلاق جائزة جديدة بِرًّا بوالدته المرحومة مريم بنت جاسم كانو...
وهاهو من جديد
يضع ثقته في جمعية البحرين الخيرية لتنفيذ هذه الجائزة المباركة.
وقد اختار الأخ فوزي كانو هذه المرة تكريم الأمّ والمرأة البحرينية ليعطي المثال ويكون القدوة لنا في برّ الوالدين والاعتراف بمكانة المرأة ودورها المحوري في الأسرة والمجتمع. من هذا المنطلق وتخليدا لروح والدته المرحومة مريم بنت جاسم كانو ذات السيرة الحميدة، خصص الأخ فوزي كانو مبلغا ماليا لتنظيم هذه الجائزة وتكريم الفائزات فيها.
وتهدف هذه الجائزة إلى: تكريم الأمهات البحرينيات اللواتي قدمن عطاءات متميزة في حياتهن، إيمانًا من صاحب المبادرة بالدور الرائد الذي تقوم به الأمهات في تربية الأبناء وتأسيس جيل ريادي يسهم في ازدهار الوطن ورفعته.
وأن إظهار الصورة الرائدة للمرأة البحرينية وعطائها الزاخر في مجال العمل الخيري وقدرة الأمهات على التغلب على الصعاب التي تواجههنّ في تربية أبنائهن ليكونوا عناصر بناءة في المجتمع.
إعلاء القيم الإنسانية والمعاني السامية في المجتمع البحريني (التماسك الأسري، احترام المرأة المتطوعة، تقدير الأمهات لما يقدمنه من عطاء).
ختاما ندعو الجمعيات والأفراد إلى المشاركة في هذه الجائزة وترشيح من ترونَها مناسبة لتكون الأم المثالية للعام 2025 داعين بالرحمة والغفران إلى أمنا المغفور لها بإذن الله تعالى مريم بنت جاسم كانو
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والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشروط العامّة:
أن تكون للمرأة أو للأم المثالية قصة عطاء ذات أثر واضح.
أن تحمل المرأة أو الأم المثالية المترشحة للجائزة الجنسية البحرينية.
يمكن لأي جهة (منظمة، مؤسسة، أفراد) التقدم بالترشح نيابة عن الأم المثالية بشرط إعلامها وأخذ موافقتها على أن يعود ريع الجائزة إلى الفائزة بها.
يحق للأم المشاركة بنفسها أو ترشيحها بواسطة أحد أفراد الأسرة وذلك فى حالة الترشيح الفردي .
أن تتقدّم المرشّحة للجائزة بسيرة ذاتية مفصلة مرفوقة بكل الوثائق الداعمة لملف ترشّحها لنيل الجائزة.
أن تكون لها مشاركات تطوعية زاخرة في المجتمع البحريني.
يحق للجنة المنظّمة حجب الجائزة إذا لم تتوفر
في المترشّحات شروط الاستحقاق.
أن لا تكون المترشحة للجائزة قد فازت بإحدى جوائز الأم المثالية على المستوى المحلي أو الخارجي في السنوات الخمس الأخيرة.
أن يصل العمل المشارك به إلى الجمعية في المواعيد المحدّدة.
أن تقدم المترشحة أو الجهة المرشّحة جميع وثائق ومستندات الترشيح بما فيها استمارة المشاركة والمرفقات المطلوبة مطبوعة أو مرقمنة ولا يُنظر في أي وثائق مكتوبة بخط اليد .
يجب توفير المستندات التالية: نسخة من البطاقة الشخصية للأم المترشحة ولأفراد الأسرة، صورة شخصية حديثة للأم، نسخة من المؤهلات العلمية إن وجدت، نسخة من شهادات الجوائز
التي حصلت عليها الأم إن وجدت، نسخة من المشاركات التطوعية للأم إن وجدت ، نسخة من شهادات التفوق الدراسي للأبناء لآخر
سنتين لطلبة المدارس والجامعات)، ونسخة من شهادات وجوائز التميز المهني والتطوعي والوطني للأبناء إن وجدت وغيرها.
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