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برعاية الوجيه فوزي بن أحمد كانو.. إطلاق جائزة مريم بنت جاسم كانو للأم المثالية

10/22/2024 7:06:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغطية‭: ‬فاضل‭ ‬منسي

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان




برعاية‭ ‬الوجيه‭ ‬فوزي‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو،‭ ‬أطلقت‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬الخيرية‭ ‬جائزة‭ ‬المرحومة‭ ‬مريم‭ ‬بنت‭ ‬جاسم‭ ‬كانو‭ ‬طيب‭ ‬الله‭ ‬ثراها‭ ‬للأم‭ ‬المثالية‭ ‬والمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ذات‭ ‬العطاء‭ ‬المميز‭.‬

وتنقسم‭ ‬جائزة‭ ‬مريم‭ ‬بنت‭ ‬جاسم‭ ‬كانو
إلى‭ ‬فرعين‭ ‬مهمّين‭ ‬وهما‭ ‬جائزة‭ ‬الأم‭ ‬المثالية‭ ‬للعام‭ ‬2025‭ ‬وجائزة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ذات‭ ‬العطاء‭ ‬المميز‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2026،‭ ‬حيث‭ ‬ستحصل‭ ‬الفائزات‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬مالية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تكريمها‭ ‬في‭ ‬احتفالية‭ ‬ضخمة‭ ‬برعاية‭ ‬داعم‭ ‬الجائزة‭ ‬الوجيه‭ ‬فوزي‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭.‬‮

وقد‭ ‬اختارت‭ ‬لجنة‭ ‬التنظيم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المحكّمات‭ ‬المشهود‭ ‬لهنّ‭ ‬بالخبرة‭ ‬والدقة‭ ‬والشفافية‭ ‬والموضوعية؛‭ ‬حيث‭ ‬ستعمل‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مدير‭ ‬الجائزة‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬معايير‭ ‬دقيقة‭ ‬لتحكيم‭ ‬المشاركات‭ ‬التي‭ ‬ستصلنا‭ ‬وتسليمنا‭ ‬أسماء‭ ‬الفائزات‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد،‭ ‬وسوف‭ ‬يتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الشروط‭ ‬والتفاصيل‭ ‬ومواعيد‭ ‬التسليم‭ ‬والتحكيم‭ ‬قريباً‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬وفاءً‭ ‬من‭ ‬فوزي‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬لوالدته‭ ‬المرحومة‭ ‬مريم‭ ‬بنت‭ ‬جاسم‭ ‬كانو‭ ‬التي‭ ‬يعتبرها‭ ‬أمّا‭ ‬مثالية‭ ‬ورمزا‭ ‬من‭ ‬رموز‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬،‭ ‬واستمرارا‭ ‬لعدة‭ ‬جوائز‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬مسبقاً‭ ‬حملت‭ ‬اسم‭ ‬أبيه‭ ‬وعمّه‭ ‬وأخيه‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭.‬‮

وقال‭ ‬الوجيه‭ ‬فوزي‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬الخيرية‭ ‬في‭ ‬كلمته‭: ‬يطيب‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬نلتقي‭ ‬بكم‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬لنعلن‭ ‬بحمد‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬مسابقة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬الخيريّة؛‭ ‬حيث‭ ‬نعلن‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬جائزة‭ ‬باسم‭ ‬المرحومة‭ ‬مريم‭ ‬بنت‭ ‬جاسم‭ ‬كانو‭ ‬طيّب‭ ‬الله‭ ‬ثراها،‭ ‬وموضوعها‭ ‬الأمّ‭ ‬المثالية‭ ‬والمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ذات‭ ‬العطاء‭ ‬المميّز‭.‬

ولا‭ ‬يخفى‭ ‬عليكم‭ ‬ما‭ ‬لهذه‭ ‬الجوائز‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬التحفيز‭ ‬على‭ ‬التنافس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نيل‭ ‬لقب‭ ‬الأم‭ ‬المثالية‭ ‬أو‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ذات‭ ‬العطاء‭ ‬المميز‭.‬

ونحن‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬الخيرية‭ ‬نعلي‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬الأمّ‭ ‬ونثمّن‭ ‬دور‭ ‬الأمهات‭ ‬في‭ ‬تربية‭ ‬الأجيال‭ ‬على‭ ‬القيم‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأخلاق‭ ‬الرفيعة،‭ ‬ونعتبر‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬اعتراف‭ ‬وتقدير‭ ‬خاص‭ ‬للأمّ‭ ‬وللمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬نظير‭ ‬جهودها‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نوفيها‭ ‬حقّها‭ ‬مهما‭ ‬فعلنا‭.‬‮

وتنقسم‭ ‬جائزة‭ ‬المرحومة‭ ‬مريم‭ ‬بنت‭ ‬جاسم‭ ‬كانو‮
‬إلى‭ ‬فرعين‭ ‬مهمّين‭:‬‮

جائزة‭ ‬الأم‭ ‬المثالية‭ ‬للعام‭ ‬2025،‮
‬جائزة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ذات‭ ‬العطاء‭ ‬المميّز‭ ‬وسيجري‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2026‭.‬‮

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬فإننا‭ ‬ندعو‭ ‬المنظمات‭ ‬الخيرية‭ ‬والجمعيات‭ ‬والأفرقة‭ ‬التطوعية‭ ‬والأفراد‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬المرحومة‭ ‬مريم‭ ‬بنت‭ ‬جاسم‭ ‬كانو‭ ‬طيّب‭ ‬الله‭ ‬ثراها‭.‬

ونسأل‭ ‬الله‭ ‬التوفيق‭ ‬للجنة‭ ‬التنظيم‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الأخ‭ ‬العزيز‭ ‬حسن‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬كمال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬الخيرية‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬قال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬الخيرية‭ ‬د‭. ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬كمال‭ ‬في‭ ‬كلمته‭: ‬مبادرات‭ ‬الخير‭ ‬لا‭ ‬تتوقّف‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬الخيرية،‭ ‬ما‭ ‬دام‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬الطيّبون‭ ‬والكرام‭ ‬من‭ ‬أهل‭ ‬البرّ‭ ‬والإحسان،‭ ‬ما‭ ‬دام‭ ‬بيننا‭ ‬البارّون‭ ‬بآبائهم‭ ‬وأمّهاتهم‭..‬‮
‬وها‭ ‬هو‭ ‬الأخ‭ ‬العزيز‭ ‬فوزي‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬الخيرية‭ ‬يعلن‭ ‬إطلاق‭ ‬جائزة‭ ‬جديدة‭ ‬بِرًّا‭ ‬بوالدته‭ ‬المرحومة‭ ‬مريم‭ ‬بنت‭ ‬جاسم‭ ‬كانو‭...‬‮

وهاهو‭ ‬من‭ ‬جديد‮
‬يضع‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬الخيرية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬المباركة‭.‬‮

وقد‭ ‬اختار‭ ‬الأخ‭ ‬فوزي‭ ‬كانو‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬تكريم‭ ‬الأمّ‭ ‬والمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ليعطي‭ ‬المثال‭ ‬ويكون‭ ‬القدوة‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬برّ‭ ‬الوالدين‭ ‬والاعتراف‭ ‬بمكانة‭ ‬المرأة‭ ‬ودورها‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬الأسرة‭ ‬والمجتمع‭. ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬وتخليدا‭ ‬لروح‭ ‬والدته‭ ‬المرحومة‭ ‬مريم‭ ‬بنت‭ ‬جاسم‭ ‬كانو‭ ‬ذات‭ ‬السيرة‭ ‬الحميدة،‭ ‬خصص‭ ‬الأخ‭ ‬فوزي‭ ‬كانو‭ ‬مبلغا‭ ‬ماليا‭ ‬لتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬وتكريم‭ ‬الفائزات‭ ‬فيها‭.‬‮

وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬إلى‭:‬‭ ‬تكريم‭ ‬الأمهات‭ ‬البحرينيات‭ ‬اللواتي‭ ‬قدمن‭ ‬عطاءات‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬حياتهن،‭ ‬إيمانًا‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬المبادرة‭ ‬بالدور‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الأمهات‭ ‬في‭ ‬تربية‭ ‬الأبناء‭ ‬وتأسيس‭ ‬جيل‭ ‬ريادي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ازدهار‭ ‬الوطن‭ ‬ورفعته‭.‬

وأن‭ ‬إظهار‭ ‬الصورة‭ ‬الرائدة‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وعطائها‭ ‬الزاخر‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬وقدرة‭ ‬الأمهات‭ ‬على‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬الصعاب‭ ‬التي‭ ‬تواجههنّ‭ ‬في‭ ‬تربية‭ ‬أبنائهن‭ ‬ليكونوا‭ ‬عناصر‭ ‬بناءة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬‮

إعلاء‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬والمعاني‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ (‬التماسك‭ ‬الأسري،‭ ‬احترام‭ ‬المرأة‭ ‬المتطوعة،‭ ‬تقدير‭ ‬الأمهات‭ ‬لما‭ ‬يقدمنه‭ ‬من‭ ‬عطاء‭).‬

ختاما‭ ‬ندعو‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأفراد‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬وترشيح‭ ‬من‭ ‬ترونَها‭ ‬مناسبة‭ ‬لتكون‭ ‬الأم‭ ‬المثالية‭ ‬للعام‭ ‬2025‭ ‬داعين‭ ‬بالرحمة‭ ‬والغفران‭ ‬إلى‭ ‬أمنا‭ ‬المغفور‭ ‬لها‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬مريم‭ ‬بنت‭ ‬جاسم‭ ‬كانو‮
‬‭ .‬

والسلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته


الشروط‭ ‬العامّة‭:‬

أن‭ ‬تكون‭ ‬للمرأة‭ ‬أو‭ ‬للأم‭ ‬المثالية‭ ‬قصة‭ ‬عطاء‭ ‬ذات‭ ‬أثر‭ ‬واضح‭.‬

أن‭ ‬تحمل‭ ‬المرأة‭ ‬أو‭ ‬الأم‭ ‬المثالية‭ ‬المترشحة‭ ‬للجائزة‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭.‬

يمكن‭ ‬لأي‭ ‬جهة‭ (‬منظمة،‭ ‬مؤسسة،‭ ‬أفراد‭) ‬التقدم‭ ‬بالترشح‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬الأم‭ ‬المثالية‭ ‬بشرط‭ ‬إعلامها‭ ‬وأخذ‭ ‬موافقتها‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬ريع‭ ‬الجائزة‭ ‬إلى‭ ‬الفائزة‭ ‬بها‭.‬

يحق‭ ‬للأم‭ ‬المشاركة‭ ‬بنفسها‭ ‬أو‭ ‬ترشيحها‭ ‬بواسطة‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬وذلك‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬الترشيح‭ ‬الفردي‭ .‬

أن‭ ‬تتقدّم‭ ‬المرشّحة‭ ‬للجائزة‭ ‬بسيرة‭ ‬ذاتية‭ ‬مفصلة‭ ‬مرفوقة‭ ‬بكل‭ ‬الوثائق‭ ‬الداعمة‭ ‬لملف‭ ‬ترشّحها‭ ‬لنيل‭ ‬الجائزة‭.‬

أن‭ ‬تكون‭ ‬لها‭ ‬مشاركات‭ ‬تطوعية‭ ‬زاخرة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

يحق‭ ‬للجنة‭ ‬المنظّمة‭ ‬حجب‭ ‬الجائزة‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تتوفر‮
‬‭ ‬في‭ ‬المترشّحات‭ ‬شروط‭ ‬الاستحقاق‭.‬

أن‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬المترشحة‭ ‬للجائزة‭ ‬قد‭ ‬فازت‭ ‬بإحدى‭ ‬جوائز‭ ‬الأم‭ ‬المثالية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬أو‭ ‬الخارجي‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة‭.‬

أن‭ ‬يصل‭ ‬العمل‭ ‬المشارك‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬المواعيد‭ ‬المحدّدة‭.‬

أن‭ ‬تقدم‭ ‬المترشحة‭ ‬أو‭ ‬الجهة‭ ‬المرشّحة‭ ‬جميع‭ ‬وثائق‭ ‬ومستندات‭ ‬الترشيح‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬استمارة‭ ‬المشاركة‭ ‬والمرفقات‭ ‬المطلوبة‭ ‬مطبوعة‭ ‬أو‭ ‬مرقمنة‭ ‬ولا‭ ‬يُنظر‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وثائق‭ ‬مكتوبة‭ ‬بخط‭ ‬اليد‭ .‬

يجب‭ ‬توفير‭ ‬المستندات‭ ‬التالية‭: ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬البطاقة‭ ‬الشخصية‭ ‬للأم‭ ‬المترشحة‭ ‬ولأفراد‭ ‬الأسرة،‭ ‬صورة‭ ‬شخصية‭ ‬حديثة‭ ‬للأم،‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬المؤهلات‭ ‬العلمية‭ ‬إن‭ ‬وجدت،‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬شهادات‭ ‬الجوائز‮
‬‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬الأم‭ ‬إن‭ ‬وجدت،‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬المشاركات‭ ‬التطوعية‭ ‬للأم‭ ‬إن‭ ‬وجدت‭ ‬،‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬شهادات‭ ‬التفوق‭ ‬الدراسي‭ ‬للأبناء‭ ‬لآخر‮
‬‭ ‬سنتين‭ ‬لطلبة‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭)‬،‭ ‬ونسخة‭ ‬من‭ ‬شهادات‭ ‬وجوائز‭ ‬التميز‭ ‬المهني‭ ‬والتطوعي‭ ‬والوطني‭ ‬للأبناء‭ ‬إن‭ ‬وجدت‭ ‬وغيرها‭.‬

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