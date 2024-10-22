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ارزيقات: استشهاد ضابط شرطة بإطلاق نار من قِبل خارجين عن القانون بطولكرم

10/22/2024 3:14:04 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم /PNN / استشهد ضابط شرطة، مساء اليوم الثلاثاء، بإطلاق نار من قبل خارجين عن القانون في مدينة طولكرم، وفق ما أفاد به الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات.

وكانت مصادر محلية قد افادت بإستشهاد الملازم أول شرطة/ محمد صدقة "شهيد الواجب الوطني" والذي إرتقى بعد إصابته برصـاص خارج عن القانون في طولكرم.*

وأضاف ارزيقات أن الأجهزة الأمنيّة شرعت بملاحقة مطلقي النار، وباشرت بإجراءاتها القانونية اللازمة.


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