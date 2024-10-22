ارزيقات: استشهاد ضابط شرطة بإطلاق نار من قِبل خارجين عن القانون بطولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network
)
طولكرم /PNN / استشهد ضابط شرطة، مساء اليوم الثلاثاء، بإطلاق نار من قبل خارجين عن القانون في مدينة طولكرم، وفق ما أفاد به الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات.
وكانت مصادر محلية قد افادت بإستشهاد الملازم أول شرطة/ محمد صدقة "شهيد الواجب الوطني" والذي إرتقى بعد إصابته برصـاص خارج عن القانون في طولكرم.*
وأضاف ارزيقات أن الأجهزة الأمنيّة شرعت بملاحقة مطلقي النار، وباشرت بإجراءاتها القانونية اللازمة.
MENAFN22102024000205011050ID1108807890
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.