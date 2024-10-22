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يختطفون طفلا ويعتدون عليه بالضرب في مسافر يطا

10/22/2024 3:14:04 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN /
اختطف مستوطنون طفلا، مساء اليوم الثلاثاء، في مسافر يطا، جنوب الخليل، واعتدوا عليه بالضرب.

وقال الناشط أسامة مخامرة، إن مستوطنين من مستوطنة "حالات ماعون" المقامة على أراضي مسافر يطا، اختطفوا الطفل سلامة كايد مخامرة (15 عاما)، واقتادوه إلى داخل المستعمرة، واعتدوا عليه بالضرب المبرح قبل أن يتركوه في أراضي المواطنين، بالقرب من خربة مغاير العبيد بالمسافر.

وأضاف مخامرة أن طواقم الإسعاف الفلسطينية نقلت الطفل إلى مستشفى يطا الحكومي، جراء إصابته بجروح ورضوض في مختلف أنحاء جسده.

وبين أن الشهر الجاري شهد ارتفاعا في وتيرة اعتداءات المستعمرين على المواطنين وممتلكاتهم في التجمعات السكنية كافة في مسافر يطا.

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