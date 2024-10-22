يختطفون طفلا ويعتدون عليه بالضرب في مسافر يطا

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل /PNN /
اختطف مستوطنون طفلا، مساء اليوم الثلاثاء، في مسافر يطا، جنوب الخليل، واعتدوا عليه بالضرب.
وقال الناشط أسامة مخامرة، إن مستوطنين من مستوطنة "حالات ماعون" المقامة على أراضي مسافر يطا، اختطفوا الطفل سلامة كايد مخامرة (15 عاما)، واقتادوه إلى داخل المستعمرة، واعتدوا عليه بالضرب المبرح قبل أن يتركوه في أراضي المواطنين، بالقرب من خربة مغاير العبيد بالمسافر.
وأضاف مخامرة أن طواقم الإسعاف الفلسطينية نقلت الطفل إلى مستشفى يطا الحكومي، جراء إصابته بجروح ورضوض في مختلف أنحاء جسده.
وبين أن الشهر الجاري شهد ارتفاعا في وتيرة اعتداءات المستعمرين على المواطنين وممتلكاتهم في التجمعات السكنية كافة في مسافر يطا.
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