تشييع جثمان الشهيد عبد الكريم مزيد في عنبتا شرق طولكرم

MENAFN - Palestine News ) طولكرم/PNN / شيعت جماهير محافظة طولكرم، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد عبد الكريم عماد مزيد (20 عاما)، إلى مثواه الأخير في بلدة عنبتا، شرق المحافظة.

وانطلقت جنازة الشهيد من أمام بلدية عنبتا، وجابت شوارع البلدة وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال، وصولا إلى منزل ذويه لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومن ثم أدى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر في المسجد القديم، قبل مواراته الثرى في مقبرة عنبتا الشمالية.

واستشهد مزيد يوم الأحد الماضي متأثرا بإصابته الحرجة في الرأس بعد أن دهسه جيب لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو يقود دراجته النارية على الشارع الرئيسي في البلدة.



