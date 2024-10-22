مقتل مواطن بإطلاق نار جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN / قتل مواطن، مساء اليوم الثلاثاء، جراء تعرضه لإطلاق نار في قرية كيسان، جنوب بيت لحم.
وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان، بأن مواطنا يبلغ من العمر 35 عاما من سكان قرية كيسان، تعرض مساء اليوم لإطلاق نار ما أدى لإصابته إصابة بالغة، نقل على إثرها إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء عن وفاته.
وأضاف ارزيقات أن النيابة العامة باشرت التحقيق، فيما باشرت الشرطة والأجهزة الأمنية إجراءات البحث والتحري في الواقعة.
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