مقتل مواطن بإطلاق نار جنوب بيت لحم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN / قتل مواطن، مساء اليوم الثلاثاء، جراء تعرضه لإطلاق نار في قرية كيسان، جنوب بيت لحم.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان، بأن مواطنا يبلغ من العمر 35 عاما من سكان قرية كيسان، تعرض مساء اليوم لإطلاق نار ما أدى لإصابته إصابة بالغة، على إثرها إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء عن وفاته.

وأضاف ارزيقات أن النيابة العامة باشرت التحقيق، فيما باشرت الشرطة والأجهزة الأمنية إجراءات البحث والتحري في الواقعة.



