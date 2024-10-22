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مقتل مواطن بإطلاق نار جنوب بيت لحم

10/22/2024 3:13:58 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / قتل مواطن، مساء اليوم الثلاثاء، جراء تعرضه لإطلاق نار في قرية كيسان، جنوب بيت لحم.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان، بأن مواطنا يبلغ من العمر 35 عاما من سكان قرية كيسان، تعرض مساء اليوم لإطلاق نار ما أدى لإصابته إصابة بالغة، نقل على إثرها إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء عن وفاته.

وأضاف ارزيقات أن النيابة العامة باشرت التحقيق، فيما باشرت الشرطة والأجهزة الأمنية إجراءات البحث والتحري في الواقعة.


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