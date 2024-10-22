تخطي وجبة الفطور وتفعيل الإشعارات.. 10 عادات مفيدة سمعتها سيئة

MENAFN - Khaberni) خبرني - كثيرًا ما نسمع عن عادات يُقال إنها ضارة بالصحة أو تفتقر إلى الفائدة، لكن العلم أحيانًا يخالف هذا الرأي.

في الواقع، هناك العديد من السلوكيات التي نمارسها ونظن أنها سيئة، إلا أن الأبحاث العلمية كشفت عن فوائد محتملة لهذه العادات.

سواء كنت من محبي القيلولة، أو لا تتمكن من الالتزام بتمارين مكثفة، أو تميل إلى تناول الأطعمة الغنية بالدهون، قد تكون مدعومًا علميًا أكثر مما تتصور.

نظرة على بعض العادات التي قد تجعلك تُعيد التفكير فيها.

1. تخطي وجبة الإفطار على عكس ما يشاع، ليست وجبة الإفطار إلزامية للحصول على صحة مثالية. لسنوات، ارتبط تخطي الإفطار بزيادة الوزن، ولكن أبحاثًا حديثة تشير إلى العكس. الصيام المتقطع، وهو نظام يعتمد على الامتناع عن الطعام لساعات طويلة، أظهر نتائج واعدة في تحسين الصحة العامة وحتى خسارة الوزن.

تبدأ فترة الأكل في نظام الصيام المتقطع من الساعة 12 ظهرًا إلى 8 مساءً، مما يعني ضمنيًا التخلي عن وجبة الإفطار.

الدراسات الحديثة تؤكد أن هذا النوع من الصيام يمكن أن يكون فعالًا في فقدان الوزن وربما يحمل فوائد أخرى مثل تقليل خطر بعض الأمراض المزمنة.

2. شرب القهوة

رغم المخاوف المتزايدة حول شرب القهوة واحتمالية ارتباطها بمشاكل صحية، إلا أن الأدلة العلمية تشير إلى فوائد صحية متعددة. القهوة، على عكس الشائع، قد تساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل السرطان، مرض السكري، وأمراض القلب.

ينصح الأطباء بتناول ما لا يزيد على 400 ملليغرام من الكافيين يوميًا، وهو ما يعادل 3 إلى 4 أكواب من القهوة.

3. تناول البيض

لم يكن البيض دائمًا يتمتع بالسمعة الجيدة. لسنوات، اُعتبر البيض من الأطعمة التي ترفع مستويات الكوليسترول.

لكن الدراسات الحديثة أثبتت أن تناول البيض الكامل، بما في ذلك الصفار، يقدم مجموعة من الفوائد الغذائية مثل البروتينات والفيتامينات الضرورية للجسم.

الكوليسترول الموجود في البيض لا يؤثر على نسبة الكوليسترول في الدم لدى الأشخاص الأصحاء كما كان يُعتقد سابقًا.

4. استهلاك الدهون خلال التسعينيات، انتشرت نصائح بتجنب الدهون لتقليل الوزن والوقاية من الأمراض. ومع ذلك، أظهرت دراسة شملت أكثر من 50 ألف امرأة أن النظام الغذائي قليل الدهون لم يحقق النتائج المرجوة في تقليل الوزن أو الوقاية من الأمراض.

على العكس، أكدت الأبحاث الحديثة أن الدهون الصحية، مثل تلك الموجودة في المكسرات والأسماك والأفوكادو، ضرورية للجسم ويمكنها أن تكون جزءًا من نظام غذائي متوازن.

5. استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من الانتقادات الكثيرة حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية، إلا أن الدراسات تشير إلى أن الاستخدام المعتدل لهذه الوسائل قد يكون مفيدًا.

وجدت دراسة حديثة أن الوقت الذي يقضيه المراهقون البريطانيون على الهواتف الذكية لم يكن ضارًا، بل ساهم في شعورهم بالتواصل والدعم العاطفي. الأبحاث تشير إلى أن الاستخدام المعتدل للتكنولوجيا الرقمية لا يمثل ضررًا كبيرًا، بل قد يقدم فوائد نفسية.

عادات نعتقد أنها سيئة لكنها مفيدة

6. احتساء مشروبات الطاقة قد تُثير نظرات زملائك في العمل استغرابك عندما تحتسي مشروب طاقة، إلا أن هذه المشروبات، خاصة الأنواع الخالية من السكر، ليست بالضرر الذي يتصوره البعض.

تحتوي بعض مشروبات الطاقة على كميات معقولة من الكافيين والعناصر الغذائية مثل فيتامينات ب والتوراين، والتي أظهرت الأبحاث أنها آمنة عند استهلاكها بكميات معتدلة.

7. إبقاء الإشعارات مفعلة قد تبدو فكرة إيقاف إشعارات الهاتف الذكي وسيلة للتقليل من القلق وزيادة الإنتاجية، إلا أن الأبحاث تشير إلى أن إيقاف الإشعارات تمامًا قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

دراسة حديثة أظهرت أن المستخدمين الذين استقبلوا إشعارات بشكل منظم شعروا بتوتر أقل مقارنة بمن لم يحصلوا على إشعارات إطلاقًا.

8. ممارسة الرياضة بجهد معتدل لا حاجة لقضاء ساعات طويلة في الصالات الرياضية للحفاظ على اللياقة البدنية.

تظهر الأبحاث أن التمرينات المكثفة قصيرة المدة، مثل التدريبات لمدة 7 دقائق (HIIT)، قد تكون أكثر فعالية لبناء العضلات وحماية القلب مقارنة بالتمارين التقليدية الطويلة.

9. تناول الغلوتين الغلوتين، الذي يُعطي العجينة ملمسها المرن، ليس ضارًا بحد ذاته ما لم تكن مصابًا بمرض الاضطرابات الهضمية. بل تشير الأبحاث إلى أن أغلب الأشخاص الذين يدعون حساسية الغلوتين قد لا يكونون في الحقيقة يعانون من هذه الحساسية، وإنما قد تكون مشكلتهم في تناول الأطعمة المصنعة التي تحتوي على كميات كبيرة من الغلوتين.

10. أخذ قيلولة القيلولة ليست مرادفًا للكسل، فقد أثبتت الأبحاث أن القيلولة قد تكون وسيلة فعالة لتعويض قلة النوم وتحسين المناعة.

دراسة نُشرت مؤخرًا أظهرت أن قيلولة لمدة 30 دقيقة يمكن أن تُعيد مستويات المؤشرات المناعية إلى طبيعتها بعد نقص النوم.