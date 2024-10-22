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روسيا .. انطلاق قمة (بريكس) الاقتصادية بمشاركة نحو 40 دولة

10/22/2024 2:45:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 22 - 10 (كونا) -- انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال قمة مجموعة (بريكس) الاقتصادية بنسختها ال16 في مدينة (كازان) الروسية بالتركيز على تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين وانشاء منصة مدفوعات رقمية للمجموعة تعرف باسم (بريكس بريدج).
وذكرت اللجنة المنظمة في بيان أن القمة تنطلق بعنوان (تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين) وتشارك بها نحو 40 دولة بينها دول عربية.
ومن المقرر أن يتبنى المشاركون بالقمة (إعلان كازان) وهو وثيقة شاملة تلخص إنجازات المنتدى إضافة الى إنجازات الرئاسة الروسية بالكامل.
وتترأس روسيا مجموعة (بريكس) هذا العام اذ حددت السياسة والأمن والتعاون في الاقتصاد والتمويل والتبادلات الإنسانية والثقافية كأولويات للمجموعة كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول المجموعة.
وتعتبر مجموعة (بريكس) تكتلا اقتصاديا أسس في 2006 ويضم روسيا والصين والهند والبرازيل فيما شهدت أيضا انضمام جنوب إفريقيا في عام 2011 ومصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا في عام 2024.(النهاية)

د ا ن / ف ل ا




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