روسيا .. انطلاق قمة (بريكس) الاقتصادية بمشاركة نحو 40 دولة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
موسكو - 22 - 10 (كونا) -- انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال قمة مجموعة (بريكس) الاقتصادية بنسختها ال16 في مدينة (كازان) الروسية بالتركيز على تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين وانشاء منصة مدفوعات رقمية للمجموعة تعرف باسم (بريكس بريدج).
وذكرت اللجنة المنظمة في بيان أن القمة تنطلق بعنوان (تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين) وتشارك بها نحو 40 دولة بينها دول عربية.
ومن المقرر أن يتبنى المشاركون بالقمة (إعلان كازان) وهو وثيقة شاملة تلخص إنجازات المنتدى إضافة الى إنجازات الرئاسة الروسية بالكامل.
وتترأس روسيا مجموعة (بريكس) هذا العام اذ حددت السياسة والأمن والتعاون في الاقتصاد والتمويل والتبادلات الإنسانية والثقافية كأولويات للمجموعة كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول المجموعة.
وتعتبر مجموعة (بريكس) تكتلا اقتصاديا أسس في 2006 ويضم روسيا والصين والهند والبرازيل فيما شهدت أيضا انضمام جنوب إفريقيا في عام 2011 ومصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا في عام 2024.(النهاية)
د ا ن / ف ل ا
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