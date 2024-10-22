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النمسا تمدد مراقبة حدودها مع التشيك وسلوفاكيا حتى منتصف إبريل المقبل

10/22/2024 2:45:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 22 - 10 (كونا) -- مددت النمسا اليوم الثلاثاء مراقبة حدودها مع التشيك وسلوفاكيا حتى منتصف إبريل من العام المقبل 2025 إثر مخاوف أمنية وأخرى من تدفق اللاجئين غير الشرعيين إلى البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية جيرهارد كارنر إنه يتوقع أيضا تمديد مراقبة الحدود مع هنغاريا وسلوفينيا ستة أشهر اعتبارا من 12 نوفمبر المقبل.
ولفت إلى أنه "لم يجر فعليا التخطيط لضوابط الحدود داخل منطقة شنغن ويجب إبلاغها إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي".
وإضافة إلى النمسا تلتزم العديد من الدول الأعضاء الأخرى في منطقة شنغن منها ألمانيا بضوابط الحدود بسبب المخاوف بشأن تسلل اللاجئين إلى البلاد بدون وثائق صالحة أو بسبب مخاوف أمنية. (النهاية) ع م ق / ه س ص

MENAFN22102024000071011013ID1108807642

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