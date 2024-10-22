النمسا تمدد مراقبة حدودها مع التشيك وسلوفاكيا حتى منتصف إبريل المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
فيينا - 22 - 10 (كونا) -- مددت النمسا اليوم الثلاثاء مراقبة حدودها مع التشيك وسلوفاكيا حتى منتصف إبريل من العام المقبل 2025 إثر مخاوف أمنية وأخرى من تدفق اللاجئين غير الشرعيين إلى البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية جيرهارد كارنر إنه يتوقع أيضا تمديد مراقبة الحدود مع هنغاريا وسلوفينيا ستة أشهر اعتبارا من 12 نوفمبر المقبل.
ولفت إلى أنه "لم يجر فعليا التخطيط لضوابط الحدود داخل منطقة شنغن ويجب إبلاغها إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي".
وإضافة إلى النمسا تلتزم العديد من الدول الأعضاء الأخرى في منطقة شنغن منها ألمانيا بضوابط الحدود بسبب المخاوف بشأن تسلل اللاجئين إلى البلاد بدون وثائق صالحة أو بسبب مخاوف أمنية. (النهاية) ع م ق / ه س ص
MENAFN22102024000071011013ID1108807642
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.