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الجمعية الكويتية لصعوبات التعلم تطلق حملة توعوية حول اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة

10/22/2024 2:45:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 10 (كونا) -- أطلقت الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم (كالد) اليوم الثلاثاء حملة توعوية بعنوان (أنت لست وحدك) لتسليط الضوء على اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة (ايه دي اتش دي) وسبل تشخيصه والتعامل معه وتقبله وذلك بمناسبة الشهر العالمي للتوعية به.
وقالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية آمال الساير لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التشخيص المبكر لهذا الاضطراب يمكن الشخص من التعامل معه بطريقة إيجابية والاستفادة من إيجابياته ومنها الذكاء والتركيز العالي والتفكير خارج الصندوق.
وأضافت الساير أن الحملة التي تستمر أسبوعا في مجمع (الأفنيوز) تسلط الضوء علي هذا الاضطراب وتسهم في توعية أولياء الأمور وتعريفهم به وسبل التعامل معه لافتة إلى أهمية تعاون (الجمعية) ووزارة التربية في هذا الجانب.
وأوضحت أن الجمعية تقدم العديد من الأنشطة لمضطربي تشتت الانتباه وفرط الحركة علاوة على إعداد فصول دراسية بعد نهاية المدرسة لتعليم الطلبة الرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية من خلال معلمين متخصصين.
من جانبه قال نائب رئيس الجمعية الدكتور عيسى الجاسم في تصريح مماثل لـ(كونا) إن اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة لا يعتبر مرضا أو إعاقة بل مشكلة في العصب أدت إلى ذلك.
وأوضح الجاسم أن فرط الحركة تتضح علاماته على الطفل في عمر الثلاث سنوات فيما تتضح علامات تشتت الانتباه في عمر الثامنة مبينا أن أعراضهما تختلف لكنهما يصنعان طفلا ذكيا جدا ومبدعا.
وشدد الجاسم على ضرورة فحص الطفل من قبل دكتور متخصص وعند ثبوت الحالة يبدأ الأهل مرحلة العلاج لافتا إلى أن "انضمام الطفل للجمعية الكويتية لاختلافات التعلم يساعده في النهوض إذ تسخر الجمعية كافة الاحتياجات للأطفال وذويهم".
وتأسست الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم عام 2007 وهي منظمة غير ربحية تساعد الطلبة من ذوي صعوبات التعلم واضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة والسعي وراء تسخير كافة المصادر البشرية والمادية المتاحة لتمكينهم من النجاح. (النهاية)

م ع ر


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