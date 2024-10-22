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الكويت تنضم رسميا إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية

10/22/2024 2:45:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 22 - 10 (كونا) -- سلمت الكويت اليوم الثلاثاء وثيقة التصديق الرسمية على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية (وهو معني بحماية مصايد الأسماك) في خطوة تؤكد التزام الكويت بدعم النظام التجاري العالمي العادل والمستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة البحرية للأجيال المقبلة.
وقال المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) "المصادقة على هذا البروتوكول المعدل تعكس دعم دولة الكويت للنظام التجاري متعدد الأطراف وتوجهها نحو تعزيز التجارة الدولية العادلة والمستدامة كما يعزز جهودها في مكافحة ممارسات الصيد الجائر وحماية النظم البيئية البحرية".
وأكد السفير الهين خلال لقاءه بالمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي إن أوكونجو ايويالا التزام الكويت بتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود لضمان نجاح تنفيذ الاتفاقية.
وشدد على أهمية استمرار الحوار الدولي في مواجهة الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط لما لها من تأثيرات مباشرة على العالم بأسره مؤكدا على ضرورة تبني مقاربات مشتركة لضمان تجاوز هذه الأزمات وقوف دولة الكويت الى جانب الشعب الفلسطيني الشعب اللبناني.
كما أكد السفير الهين على عمل الكويت جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية كافة لتفعيل بنود البروتوكول وتحقيق أهدافه في تحسين إدارة الموارد السمكية عالميا بما ينعكس إيجابيا على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وبين أن تصديق دولة الكويت على هذا البروتوكول يأتي ضمن التزاماتها بالعمل على تحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي يعنى بالحفاظ على الحياة تحت الماء وحماية التنوع البيولوجي في البحار والمحيطات.
وأوضح السفير الهين ان انضمام دولة الكويت الى هذا البروتوكول يعزز موقعها كداعم للتجارة العالمية العادلة والمستدامة كما يعكس رغبتها في الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئات البحرية للأجيال.
ويركز البروتوكول على حماية الثروات السمكية والموارد البحرية من خلال الحد من ممارسات الصيد غير القانونية وغير المبلغ عنها وغير المنظمة والتي تؤثر بشكل مباشر على النظم البيئية البحرية والاستدامة البيئية.
وبعد انضمام الكويت يصل عدد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية التي صادقت على هذا البروتوكول إلى 86 دولة.
ويحتاج البروتوكول الى ثلثي عدد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية كي يدخل حيز النفاذ أي تصديق 25 دولة أخرى من الدول الأعضاء. (النهاية) ا م خ / ه س ص

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