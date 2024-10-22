Tuesday, 22 October 2024 11:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سفير الكويت لدى الأردن يدشن مشروع كويت الخير في إربد

10/22/2024 2:45:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إربد (الأردن) - 22 - 10 (كونا) -- افتتح سفير الكويت لدى الأردن حمد المري اليوم الثلاثاء مشروع "كويت الخير" وهو عبارة عن خمس آبار للمياه في مواقع متفرقة نفذتها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية (مكتب الاردن) في منطقة الكورة بمحافظة إربد شمال المملكة وبحضور عدد من المسؤولين في المحافظة.
وقال المري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب التدشين إن دولة الكويت دأبت على تقديم يد العون والمساعدة الإنسانية لجميع الدول الشقيقة والصديقة بمختلف أنواعها.
وذكر أن العمل الإنساني والخيري يعد أحد الركائز الأساسية في سياسة دولة الكويت الخارجية وجبلت عليه البلاد وأهلها وحكامها حتى يومنا هذا.
ولفت الى أن هذه المبادرة الجديدة تضاف إلى سجل دولة الكويت الحافل بالمبادرات والمواقف والتحركات الإنسانية والقوافل الإغاثية التي دشنتها عبر تاريخها دعما لمسيرة التنمية المستدامة لكافة الدول العربية والإسلامية.
وأشار الى أن مشروع "كويت الخير" يساهم بشكل كبير وفعال في التخفيف من معاناة سكان المنطقة الناتج عن قلة المياه وتطوير فرص الاستفادة من مياه الامطار كمصدر متجدد ورفع المستوى البيئي لديهم.
وأشاد المري بالجهود المبذولة التي تبذلها السلطات المحلية الأردنية في سبيل توفير الدعم اللازم والتسهيلات المقدمة للهيئات الخيرية والإنسانية الكويتية العاملة في قطاع العمل الخيري والإنساني في الأردن.
من جهته قال مدير مكتب الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية في الأردن لـ "كونا" إن الهيئة تسعى بالشراكة مع الجانب الأردني لتحديد الاحتياجات اللازمة للمستفيدين من المياه في تلك المناطق نتيجة لشح الموارد المائية فيها وخصوصا في فصل الصيف.
وأضاف أن فكرة الآبار تتمحور في توفير مياه إضافية للاستخدام بتجميعها في أسطح المساجد المجاورة للبئر في خزانات مياه أرضية معدة بشكل مناسب وتوفيرها بكميات كافية غير مدفوعة الثمن ويستفيد منها أهالي الحي والمصلون وعابروا الطريق.
وأشار عواد إلى أن هذه المشاريع التنموية تندرج ضمن الجهود المستمرة لدولة الكويت لتقديم الدعم والرعاية اللازمة لكافة شرائح المجتمع الأردني.
وأكد أن الهيئة الخيرية مستمرة في تنفيذ مشاريع تنموية تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين وتستهدف تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية في مختلف مناطق الأردن.
وذكر أن هذه المشروعات تجسد نموذجا مميزا للتعاون الإنساني بين الكويت والأردن وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتخفيف معاناة المناطق الأكثر احتياجا. (النهاية)

ع م ن / ه س ص



MENAFN22102024000071011013ID1108807639

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث