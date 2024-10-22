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الصين تعلن التوصل إلى تسوية نزاع حدودي مع الهند

10/22/2024 2:45:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 22 - 10 (كونا) -- أعلنت الصين اليوم الثلاثاء توصلها إلى اتفاق مع الهند لحل نزاع حدودي استمر لأكثر من أربعة أعوام بين الجارين الآسيويين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في إفادة صحفية إن بلاده حافظت على اتصال وثيق مع الهند بشأن القضايا المتعلقة بالحدود المتنازع عليها في سلسلة جبال (الهيمالايا) من خلال القنوات الدبلوماسية والعسكرية مشيرا إلى أن البلدين توصلا إلى حل في الوقت الراهن.
وأعرب لين عن عزم بلاده على تنفيذ الاتفاق المذكور مع الهند في الفترة القادمة.
يذكر أن الصين والهند تتقاسمان حدودا مشتركة يتجاوز طولها 2000 كيلومتر وقد شهد (وادي جلوان) الواقع في الجزء الغربي للحدود بينهما اشتباكا بالعصي بين أفراد من الجيشين بعد تجاوز جنود الهند للحدود في يونيو عام 2020 ما أدى إلى مصرع أربعة جنود صينيين و20 جنديا هنديا.
يأتي هذا الاتفاق قبيل افتتاح أعمال قمة (بريكس) ال16 التي تعقد حاليا في مدينة (كازان) الروسية حيث من المقرر ان يجري الرئيس الصيني شي جين بينغ مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. (النهاية)

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