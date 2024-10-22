الصين تعلن التوصل إلى تسوية نزاع حدودي مع الهند

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 22 - 10 (كونا) -- أعلنت الصين اليوم الثلاثاء توصلها إلى اتفاق مع الهند لحل نزاع حدودي استمر لأكثر من أربعة أعوام بين الجارين الآسيويين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في إفادة صحفية إن بلاده حافظت على اتصال وثيق مع الهند بشأن القضايا المتعلقة بالحدود المتنازع عليها في سلسلة جبال (الهيمالايا) من خلال القنوات الدبلوماسية والعسكرية مشيرا إلى أن البلدين توصلا إلى حل في الوقت الراهن.
وأعرب لين عن عزم بلاده على تنفيذ الاتفاق المذكور مع الهند في الفترة القادمة.
يذكر أن الصين والهند تتقاسمان حدودا مشتركة يتجاوز طولها 2000 كيلومتر وقد شهد (وادي جلوان) الواقع في الجزء الغربي للحدود بينهما اشتباكا بالعصي بين أفراد من الجيشين بعد تجاوز جنود الهند للحدود في يونيو عام 2020 ما أدى إلى مصرع أربعة جنود صينيين و20 جنديا هنديا.
يأتي هذا الاتفاق قبيل افتتاح أعمال قمة (بريكس) ال16 التي تعقد حاليا في مدينة (كازان) الروسية حيث من المقرر ان يجري الرئيس الصيني شي جين بينغ مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. (النهاية)
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