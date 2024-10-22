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الرئيس الصيني: علاقاتنا مع روسيا حققت على مدار 75 عاما نتائج رائدة

10/22/2024 2:45:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 22 - 10 (كونا) -- قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الثلاثاء إن العلاقات الصينية - الروسية حققت على مدار ال75 عاما الماضية سلسلة من "النتائج الرائدة" أهمها إيجاد طريقة صحيحة للتوافق بين البلدين.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس الصيني نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قصر (الكرملين) بمدينة قازان عشية انعقاد قمة (بريكس) ال 16 التي ستستمر أعمالها حتى الخميس.
ونقلت الوكالة عن الرئيس الصيني القول إن الصداقة العميقة الممتدة عبر الأجيال بين البلدين "لن تتغير".
وشدد على على ضرورة تمسك الدولتين بالصداقة وحسن الجوار الدائمين والتنسيق الاستراتيجي الشامل والتعاون المشترك لتعزيز رفاهية الشعبين موضحا أن قمة قازان تكتسب أهمية بالغة في تعزيز تعاون "البريكس الكبير".
من جانبه أكد بوتين أن العلاقات بين البلدين تحافظ على النمو في مستوى عال وأصبحت "نموذجا لنمط جديد من العلاقات بين الدول الكبرى" مشيرا إلى أن التعاون الروسي - الصيني يقوم على المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة.
ويعتبر هذا اللقاء هو ثالث لقاء بين الرئيسين خلال العام الحالي إذ كان لقائهما الأول في مايو الماضي أثناء زيارة الرئيس بوتين إلى بكين والثاني جرى في يوليو الماضي على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون بمدينة أستانا عاصمة كازاخستان. (النهاية)

س ل ق / م ع ح ع




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