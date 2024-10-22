الرئيس الصيني: علاقاتنا مع روسيا حققت على مدار 75 عاما نتائج رائدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 22 - 10 (كونا) -- قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الثلاثاء إن العلاقات الصينية - الروسية حققت على مدار ال75 عاما الماضية سلسلة من "النتائج الرائدة" أهمها إيجاد طريقة صحيحة للتوافق بين البلدين.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس الصيني نظيره الروسي فلاديمير بوتين
في قصر (الكرملين) بمدينة قازان عشية انعقاد قمة (بريكس) ال 16 التي ستستمر أعمالها حتى الخميس.
ونقلت الوكالة عن الرئيس الصيني القول إن الصداقة العميقة الممتدة عبر الأجيال بين البلدين "لن تتغير".
وشدد على على ضرورة تمسك الدولتين بالصداقة وحسن الجوار الدائمين والتنسيق الاستراتيجي الشامل والتعاون المشترك لتعزيز رفاهية الشعبين موضحا أن قمة قازان تكتسب أهمية بالغة في تعزيز تعاون "البريكس الكبير".
من جانبه أكد بوتين أن العلاقات بين البلدين تحافظ على النمو في مستوى عال وأصبحت "نموذجا لنمط جديد من العلاقات بين الدول الكبرى" مشيرا إلى أن التعاون الروسي - الصيني يقوم على المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة.
ويعتبر هذا اللقاء هو ثالث لقاء بين الرئيسين خلال العام الحالي إذ كان لقائهما الأول في مايو الماضي أثناء زيارة الرئيس بوتين إلى بكين والثاني جرى في يوليو الماضي على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون بمدينة أستانا عاصمة كازاخستان. (النهاية)
س ل ق / م ع ح ع
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