السادة المشتركون وقراء نشرتنا على موقعنا الالكتروني

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10/22/2024 2:45:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) يرجى إلغاء خبرنا بعنوان
نقل/ماليزيا/كويت/مؤتمر
دولة الكويت توقع اتفاقيتين مع بيلاروسيا وتركمانستان بمجال الطيران المدني

وإليكم خبرا بديلا عنه...
وشكرا

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نقل/ماليزيا/كويت/مؤتمر
رئيس الإدارة العامة للطيران المدني يبحث تعزيز التعاون مع مسؤولين من روسيا وإيطاليا

من عبدالله بوقس

كوالالمبور - 22 - 10 (كونا) -- بحث رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح اليوم الثلاثاء سبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني مع مسؤولين في إيطاليا وروسيا.
وقال الشيخ حمود الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اللقاء مع نائب وزير النقل الروسي فلاديمير بوتشكين تطرق الى زيادة سبل التعاون بين البلدين في مجال الطيران المدني ولعل أهمها طلب زيادة الرحلات والتشغيل إلى مطارات جديدة في روسيا نظرا للاقبال المتطور في حركة التشغيل بين البلدين.
وأضاف أنه تم تبادل أيضا نصوص مقدمة لاتفاقية جديدة لتنظيم النقل الجوي تواكب تطوير صناعة النقل الجوي العالمي على أن يتم عقد اجتماع في أقرب فرصة ممكنة للاتفاق على النصوص المقترحة.
وفي سياق متصل ذكر الشيخ حمود الصباح أنه تم تبادل وجهات النظر مع رئيس الطيران المدني الإيطالي بيرلويجي دي بالما حول المواضيع الخاصة بالطيران المدني والعمل على تشجيع شركات الطيران بزيادة الرحلات الجوية ما بين البلدين والعمل على التشغيل الى مطارات جديدة في إيطاليا.
وأشار إلى أنه تطرق أيضا إلى التعاون في مجالات التدريب لكل قطاعات الطيران المدني والعمل على تطوير الإجراءات الخاصة بالنقل الجوي والسلامة وأمن الطيران.
وتستضيف وزارة النقل الماليزية اجتماع (ايكان 2024) السنوي الذي تنظمه وتشرف عليه منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري بحضور ممثلي سلطات الطيران المدني حول العالم والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الطيران المدني.
ويتيح هذا الاجتماع الدولي المجال لإجراء مفاوضات ومشاورات ثنائية بشأن خدمات الطيران ويمنح صانعي السياسات والهيئات التنظيمية ومشغلي الطائرات ومقدمي الخدمات وأصحاب المصلحة الآخرين الفرصة للتواصل فيما بينهم.
ومن جانب آخر وقعت الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت اليوم الثلاثاء اتفاقيتي تفاهم مع بيلاروسيا وتركمانستان لتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني وتشجيع الرحلات الجوية مع الدولتين.
وقال الشيخ حمود الصباح في تصريح مماثل ل(كونا) إن توقيع الاتفاقيتين جاء خلال مشاركة الإدارة العامة في فعاليات اليوم الثاني للاجتماع السنوي لمؤتمر الاتفاقيات الدولية (ايكان 2024) المنعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وأفاد الشيخ حمود الصباح بأنه تم التوقيع مع كل من بيلاروسيا وتركمانستان على مذكرة تفاهم ومحضر متفق عليه بهدف تشجيع الرحلات الجوية وتنشيط السياحة مع الدولتين بما يخدم متطلبات سوق النقل الجوي ورغبات الناقلات الجوية التابعة لدولة الكويت. (النهاية)

ع ا ب / ش م ع



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