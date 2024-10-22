السادة المشتركون وقراء نشرتنا على موقعنا الالكتروني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
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نقل/ماليزيا/كويت/مؤتمر
دولة الكويت توقع اتفاقيتين مع بيلاروسيا وتركمانستان بمجال الطيران المدني
وإليكم خبرا بديلا عنه...
وشكرا
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نقل/ماليزيا/كويت/مؤتمر
رئيس الإدارة العامة للطيران المدني يبحث تعزيز التعاون مع مسؤولين من روسيا وإيطاليا
من عبدالله بوقس
كوالالمبور - 22 - 10 (كونا) -- بحث رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح اليوم الثلاثاء سبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني مع مسؤولين في إيطاليا وروسيا.
وقال الشيخ حمود الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اللقاء مع نائب وزير النقل الروسي فلاديمير بوتشكين تطرق الى زيادة سبل التعاون بين البلدين في مجال الطيران المدني ولعل أهمها طلب زيادة الرحلات والتشغيل إلى مطارات جديدة في روسيا نظرا للاقبال المتطور في حركة التشغيل بين البلدين.
وأضاف أنه تم تبادل أيضا نصوص مقدمة لاتفاقية جديدة لتنظيم النقل الجوي تواكب تطوير صناعة النقل الجوي العالمي على أن يتم عقد اجتماع في أقرب فرصة ممكنة للاتفاق على النصوص المقترحة.
وفي سياق متصل ذكر الشيخ حمود الصباح أنه تم تبادل وجهات النظر مع رئيس الطيران المدني الإيطالي بيرلويجي دي بالما حول المواضيع الخاصة بالطيران المدني والعمل على تشجيع شركات الطيران بزيادة الرحلات الجوية ما بين البلدين والعمل على التشغيل الى مطارات جديدة في إيطاليا.
وأشار إلى أنه تطرق أيضا إلى التعاون في مجالات التدريب لكل قطاعات الطيران المدني والعمل على تطوير الإجراءات الخاصة بالنقل الجوي والسلامة وأمن الطيران.
وتستضيف وزارة النقل الماليزية اجتماع (ايكان 2024) السنوي الذي تنظمه وتشرف عليه منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري بحضور ممثلي سلطات الطيران المدني حول العالم والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الطيران المدني.
ويتيح هذا الاجتماع الدولي المجال لإجراء مفاوضات ومشاورات ثنائية بشأن خدمات الطيران ويمنح صانعي السياسات والهيئات التنظيمية ومشغلي الطائرات ومقدمي الخدمات وأصحاب المصلحة الآخرين الفرصة للتواصل فيما بينهم.
ومن جانب آخر وقعت الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت اليوم الثلاثاء اتفاقيتي تفاهم مع بيلاروسيا وتركمانستان لتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني وتشجيع الرحلات الجوية مع الدولتين.
وقال الشيخ حمود الصباح في تصريح مماثل ل(كونا) إن توقيع الاتفاقيتين جاء خلال مشاركة الإدارة العامة في فعاليات اليوم الثاني للاجتماع السنوي لمؤتمر الاتفاقيات الدولية (ايكان 2024) المنعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وأفاد الشيخ حمود الصباح بأنه تم التوقيع مع كل من بيلاروسيا وتركمانستان على مذكرة تفاهم ومحضر متفق عليه بهدف تشجيع الرحلات الجوية وتنشيط السياحة مع الدولتين بما يخدم متطلبات سوق النقل الجوي ورغبات الناقلات الجوية التابعة لدولة الكويت. (النهاية)
ع ا ب / ش م ع
MENAFN22102024000071011013ID1108807635