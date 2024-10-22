24 قتيلا و 10 جرحى بتجدد القصف الإسرائيلي العنيف على لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 22 - 10 (كونا) -- قتل 24 شخصا وأصيب عشرة آخرين بجروح اليوم الثلاثاء جراء تجدد غارات الاحتلال الاسرائيلي الجوية العنيفة على مناطق مختلفة من لبنان.
وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية إن طيران
الاحتلال ارتكب "مجزرة" في حي (آل معتوق) في مدينة (النبطية) أسفرت عن قتل 13 شخصا من سكان الحي موضحة أن الاحتلال أغار جويا على المدخل الغربي للمدينة ما أدى الى تدمير عدد من المباني السكنية والتجارية بشكل كامل.
وذكرت الوكالة أن طيران الاحتلال الاسرائيلي شن غارات عدة على بلدة (تفاحتا) جنوب لبنان أسفرت عن قتل ستة أشخاص وإصابة آخرين.
وأضافت أن طيران الاحتلال استهدف مدينة (الهرمل) ما أدى الى قتل خمسة أشخاص واصابة سبعة آخرين بجروح نقلوا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وعلى صعيد متصل اعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان ارتفاع ضحايا الغارة التي شنها الاحتلال مساء امس الاثنين على محيط (مستشفى رفيق الحريري) في منطقة (الجناح) عند المدخل الجنوبي للعاصمة بيروت الى 18 قتيلا من بينهم اربعة اطفال وستين جريحا آخرين.
ويشهد لبنان منذ اكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي اخذت حدتها تتصاعد الى ان تحولت منذ ال23 سبتمبر الماضي الى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
ف ز / م ع ح ع
MENAFN22102024000071011013ID1108807634
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.