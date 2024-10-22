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24 قتيلا و 10 جرحى بتجدد القصف الإسرائيلي العنيف على لبنان

10/22/2024 2:45:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 22 - 10 (كونا) -- قتل 24 شخصا وأصيب عشرة آخرين بجروح اليوم الثلاثاء جراء تجدد غارات الاحتلال الاسرائيلي الجوية العنيفة على مناطق مختلفة من لبنان.
وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية إن طيران الاحتلال ارتكب "مجزرة" في حي (آل معتوق) في مدينة (النبطية) أسفرت عن قتل 13 شخصا من سكان الحي موضحة أن الاحتلال أغار جويا على المدخل الغربي للمدينة ما أدى الى تدمير عدد من المباني السكنية والتجارية بشكل كامل.
وذكرت الوكالة أن طيران الاحتلال الاسرائيلي شن غارات عدة على بلدة (تفاحتا) جنوب لبنان أسفرت عن قتل ستة أشخاص وإصابة آخرين.
وأضافت أن طيران الاحتلال استهدف مدينة (الهرمل) ما أدى الى قتل خمسة أشخاص واصابة سبعة آخرين بجروح نقلوا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وعلى صعيد متصل اعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان ارتفاع ضحايا الغارة التي شنها الاحتلال مساء امس الاثنين على محيط (مستشفى رفيق الحريري) في منطقة (الجناح) عند المدخل الجنوبي للعاصمة بيروت الى 18 قتيلا من بينهم اربعة اطفال وستين جريحا آخرين.
ويشهد لبنان منذ اكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي اخذت حدتها تتصاعد الى ان تحولت منذ ال23 سبتمبر الماضي الى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

ف ز / م ع ح ع



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