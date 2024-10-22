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أمانة جدة: تأجير 80% من مخطط السكراب والتشاليح النموذجي

10/22/2024 2:43:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني تأجير 80% من مخطط الخردة (السكراب) والتشاليح الواقع جنوب مدينة جدة طريق الليث - شمال المدينة الصناعية الثالثة، بإجمالي 194 عقدا جرى توقيعها حتى اليوم.
وتسعى أمانة محافظة جدة من خلال شركة جدة إلى تطوير مخطط نموذجي على مساحة إجمالية تقدر بـ 5مليون متر مربع، منها 56% لنشاط السكراب، بالإضافة لتخصيص مساحة للتشاليح والسيارات التالفة، وذلك بهدف تنظيم النشاط، ودعم الصناعات الخفيفة، والمساهمة في تنمية المدينة، ورفع نسبة المحتوى المحلي، والحد من التستر والممارسات غير القانونية، فيما يتميز الموقع بمساحات تضم جميع الخدمات والمرافق العامة.
وشرعت شركة جدة في أعمال السفلتة للطرق الداخلية بمخطط السكراب، بعد أن أكملت مرحلة التهيئة والتمهيد، وربطها بالطرق الرئيسة وطريق مدن الصناعية، كما يجري العمل على فتح الطرق لمشروع التشاليح، والتي من المتوقع الإنتهاء منها خلال الربع الأول من العام القادم ، فيما شهدت المرحلة الحالية الانتهاء من التسوير الخارجي للمخطط العام، ومن أعمال البوابة الرئيسة، وكذلك المبنى الإداري.
وبينت الأمانة أن المخطط الجديد يوفر سكن عمالة، ومسطحات خضراء، ومساجد وخدمات عامة، ومساحات صناعية، ومواقف للسيارات، بالإضافة لمبنى إداري ومركز للتحكم مشتملا على المرافق والخدمات بمساحة 1,000 متر مربع، ويضم جميع الجهات المعنية بأنشطة الخردة (السكراب)، والتشاليح.
كما يضم الموقع بوابة أمنية للتحكم بدخول وخروج المركبات مجهزة بأنظمة تقنية للرصد والتسجيل وكاميرات التعرف والتتبع، مع إمكانية ربط النظام الأمني مع الجهات المعنية، بجانب مواقف للشاحنات لمساندة التحكم بالمدخل والحركة المرورية، كما سيحيط بالمجمع سور مجهز بكاميرات أمنية، وتشجير على محيط السور.
وتعمل شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني على تنسيق عملها مع الجهات المعنية، لضمان الامتثال للمعايير البيئية والصحية والأمنية والتخفيف من الآثار السلبية للنشاط، حيث سيساهم المشروع في تنظيم ورفع مستوى جودة الحياة، فيما يعد خطوة إيجابية نحو استثمار الأراضي وتحويلها لأغراض تنموية تلبي احتياجات المجتمع، وتنعكس إيجابيا على الاقتصاد المحلي.

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