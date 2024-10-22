Tuesday, 22 October 2024 11:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جمعية الإدارة الصحية تشارك في ملتقى الصحة العالمي 2024

10/22/2024 2:43:43 PM
(MENAFN- Al Watan) تشارك الجمعية السعودية للإدارة الصحية (SSHA)، في ملتقى الصحة العالمي 2024، الذي يقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، بملهم، خلال الفترة من 21- 23 أكتوبر الجاري، حيث تستعرض الجمعية من خلال جناحها H3A-L15، أحدث الابتكارات في إدارة الخدمات الصحية، وأبرز الإنجازات البحثية التي حققتها الجمعية، إضافة إلى الكتب المنشورة والتجارب الناجحة لفروع الجمعية.
كما يقيم جناح الجمعية عددًا من الجلسات الحوارية مع العديد من خبراء الإدارة الصحية والإرشاد المهني، ومبادرات التوجيه القيادي، ويتخلله لقاء مع قادة وخبراء الإدارة الصحية، بحضور الأستاذ عبدالعزيز آل دايل رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وتهدف الجمعية السعودية للإدارة الصحية من خلال رسالتها لأن تكون المرجع الأول في الإدارة الصحية على مستوى المملكة العربية السعودية، وأن تلعب دورًا رئيسيًا في دعم التحول الصحي في المملكة عبر بناء جيل جديد من القادة الإداريين المؤهلين لمواكبة التحديات المتزايدة في القطاع الصحي.
كما تسعى الجمعية إلى نشر المعرفة وتنمية المهارات القيادية والإدارية في القطاع الصحي، من خلال تقديم برامج تعليمية ودورات تدريبية متخصصة وتطوير الأبحاث العلمية، وفي تحسين السياسات والإجراءات الصحية التي تهدف إلى تمكين المؤسسات الصحية من تحقيق الأداء الأمثل الذي يحقق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

MENAFN22102024000089011017ID1108807592

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث