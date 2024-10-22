جمعية الإدارة الصحية تشارك في ملتقى الصحة العالمي 2024

(MENAFN
- Al Watan)
تشارك الجمعية السعودية للإدارة الصحية (SSHA)، في ملتقى
الصحة العالمي 2024، الذي يقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، بملهم، خلال الفترة من 21- 23 أكتوبر الجاري، حيث تستعرض الجمعية من خلال جناحها H3A-L15، أحدث الابتكارات في إدارة الخدمات الصحية، وأبرز الإنجازات البحثية التي حققتها الجمعية، إضافة إلى الكتب المنشورة والتجارب الناجحة لفروع الجمعية.
كما يقيم جناح الجمعية عددًا من الجلسات الحوارية مع العديد من خبراء الإدارة الصحية والإرشاد المهني، ومبادرات التوجيه القيادي، ويتخلله لقاء مع قادة وخبراء الإدارة الصحية، بحضور الأستاذ عبدالعزيز آل دايل رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وتهدف الجمعية السعودية للإدارة الصحية من خلال رسالتها لأن تكون المرجع الأول في الإدارة الصحية على مستوى المملكة العربية السعودية، وأن تلعب دورًا رئيسيًا في دعم التحول الصحي في المملكة عبر بناء جيل جديد من القادة الإداريين المؤهلين لمواكبة التحديات المتزايدة في القطاع الصحي.
كما تسعى الجمعية إلى نشر المعرفة وتنمية المهارات القيادية والإدارية في القطاع الصحي، من خلال تقديم برامج تعليمية ودورات تدريبية متخصصة وتطوير الأبحاث العلمية، وفي تحسين السياسات والإجراءات الصحية التي تهدف إلى تمكين المؤسسات الصحية من تحقيق الأداء الأمثل الذي يحقق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
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