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صناعيون: تجميد تخفيض الرسم الجمركي يحمي الصناعة الوطنية

10/22/2024 2:43:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد صناعيون أن قرار الحكومة تجميد العمل بقرار تخفيض الرسم الجمركي لفئة 25 بالمئة، تعد خطوة استراتيجية في حماية الصناعة الوطنية ودعمها من إغراق السوق المحلية بمنتجات مستوردة ذات بديل محلي.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القرار يؤكد رغبة الحكومة في توجيه السياسات الاقتصادية نحو تعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وقرر مجلس الوزراء أخيرا، الموافقة على تجميد العمل بقراره السابق المتخذ بتاريخ 9 كانون الثاني 2022، المتضمن تخفيض الرسم الجمركي لفئة الرسم 25 بالمئة على أصناف المواد الغذائية والقطاعات الهندسية والإنشائية والأثاث، اعتباراً من مطلع العام المقبل وحتى نهايته، مع الإبقاء على التخفيض الذي تم في 2022.

واعتبر رئيس جمعية شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم، أن القرار لطالما كان مطلباً للقطاع الصناعي، بهدف حماية المنتجات المحلية، خاصة من البدائل المماثلة، ودعمه، ومساعدته في التوسع وتوطين التقنيات الحديثة، وتوفير مزيد من فرص العمل، وتعزيز القيمة المضافة وزيادة الصادرات.

وأوضح أن قرار تخفيض الرسوم الجمركية الذي تم تجميده ودخل حيز التنفيذ في نيسان من عام 2022، أعاد هيكلة شرائح التعرفة الجمركية، وخفضها من 11 شريحة إلى 4 شرائح ضمن نسب "صفر، 5، 15، 25 بالمئة"، ما خفض 93 بالمئة من السلع تامة الصنع والمستوردة إلى فئتي 0 و 5 بالمئة، ومعظمها ذات بديل محلي.

وأضاف أن القرار المجمد كان يشمل تخفيض سقف التعرفة الجمركية ذات شريحة 25 بالمئة، بداية عام 2025، إلى نسبة 20 بالمئة، ثم تخفيض الشرائح إلى 3 فقط مع بداية عام 2027.

ولفت إلى أن تجميد قرار تخفيض سقف التعرفة الجمركية من فئة 25 بالمئة إلى 20 بالمئة، خطوة في الاتجاه الصحيح، داعياً إلى إلغاء الجزئية المتعلقة بعام 2027، وإعادة النظر بكل الصناعات تامة الصنع التي شملها القرار الأساسي، واعتماد أعلى سقف من الشرائح للسلع المستوردة ذات البديل المحلي.

من جهته، قال نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، وممثل قطاع الصناعات الغذائية، محمد الجيطان، إن قرار مجلس الوزراء بتجميد العمل بقرار تخفيض الرسوم الجمركية للعام المقبل، إيجابي للصناعة الوطنية التي عانت من تنامي مستوردات المنتجات الأجنبية خلال العامين الماضيين، خاصة من الدول التي لا يوجد للأردن معها اتفاقيات تجارية وأثرت منتجاتها على حصتها في السوق المحلية.

وأكد أهمية هذه الخطوة للحكومة الجديدة التي تعبر عن تشاركيتها وانفتاحها على القطاعات الاقتصادية، وتوفير حالة من الثقة لدى القطاع الخاص، خاصة القطاع الصناعي حول المرحلة المقبلة والتوقعات بقرارات تخدم مسار العملية الاقتصادية بما يعزز من استغلال إمكانيات القطاعات الاقتصادية وتجاوز تحدياتها وحفز النمو الاقتصادي.

بدوره، أشار ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب القادري، الى إن القرار يعزز القدرة التنافسية للصناعات المحلية في مواجهة المنتجات المستوردة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني.

واعتبر أن القرار يوفر فرصة للشركات المحلية للاستثمار في تحسين إنتاجيتها وجودة منتجاتها، بالإضافة إلى أنه يعبر عن رغبة الحكومة في توجيه السياسات الاقتصادية نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

من جانبه، بين أمين سر غرفة صناعة الأردن، وممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، المهندس أحمد البس، أن المنتج الأردني من مختلف القطاعات أثبت وجوده في الأسواق المحلية والخارجية، لجودته وموثوقيته العالية، مشيراً إلى أن حصة السوق المحلية من المنتجات الكيماوية المصنعة محلياً تصل لنحو 80 بالمئة.

وأكد أن جودة المنتجات المحلية، تتفوق في كثير من الأحيان على منتجات بعلامات تجارية كبرى، أصبحت تنتج بمواصفات أقل لتدخل الأسواق بأسعار مخفضة.

وأضاف أن تجميد القرار سيعود بالنفع على الصناعة الوطنية، التي تضررت من إغراق السوق بمنتجات مثيلة مستوردة، في ظل ما يتحمله المصنعون من تكاليف إنتاج مرتفعة.-(بترا)

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