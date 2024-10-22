توقيع 5 عقود عمل جماعية للعاملين في شركات قطاع الكهرباء

MENAFN - Alghad Newspaper)والشركات التي وقعت هذه العقود هي شركة الكهرباء الوطنية، شركة الكهرباء الأردنية، شركة السمرا لتوليد الكهرباء، شركة كهرباء اربد وشركة توزيع الكهرباءإلى ذلك، قال البكار إن الوزارة حريصة على متابعة شؤون العاملين والتواصل مع أطراف العملية الانتاجية بما يساهم في حل النزاعات العمالية الجماعية.



وأكد الوزير أن تعمل على الإشراف على حل النزاعات العمالية والمساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن الوظيفي لدى العاملين في مؤسسات القطاع الخاص وبما يضمن استمرارية عمل هذه المؤسسات، من خلال بناء علاقات عمل جيدة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومة، أصحاب عمل، عمال) وتوفير بيئة عمل ايجابية في المؤسسات، والإشراف على عقود العمل الجماعية في المؤسسات بما يحقق مصلحة الطرفين.



وأشار البكار إلى أن الوزارة تحث على المفاوضات المباشرة والتعاون بين أصحاب العمل والنقابات، والذي ينعكس ايجابا على بيئة العمل والاستقرار الوظيفي للعمال، وعلى كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وبما يعزز ثقة العاملين بمؤسساتهم وإداراتها ويدفع نحو المزيد من العمل والإنجاز.



بدوره قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء فخري العجارمة إن توقع هذه العقود جاء ثمرة للتعاون بين النقابة وإدارات الشركات وبجهود من وزارة العمل، ما سينعكس بشكل ايجابي على العاملين في الشركات والبالغ عددهم 6700 عاملا لما تضمنته هذه العقود من مزايا وظيفية ومنها تحسين الزيادات السنوية والعلاوات للعاملين، مثمنا تعاون إدارات الشركات وتقديرها للعاملين ودورهم.



بدوره قال مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة إن توقيع الاتفاقيات جاء بإشراف وزارة العمل.



وبين أن الوزارة بحسب قانونها يمر النزاع العمالي في 4 مراحل للتوصل إلى حل النزاع العمالي والتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص.



وأضاف الدهامشة أن الوزارة تتوسط بين أصحاب العمال والعاملين في حل النزاعات والمرحلة التي يمر فيها أي نزاع عمالي هي المرحلة الأولى هي مندوب التوفيق من الوزارة وإذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع العمالي ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي تدخل الوزير وإذا لم يحل النزاع تنتقل إلى مرحلة مجلس التوفق والذي ترأسه الوزارة وأخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل هي المحكمة العمالية.

وحضر التوقيع رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة والمدراء العامين للشركات الخمس ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة ورئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء فخري العجارمة،