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20.2 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي

10/22/2024 2:43:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفع إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بما فيه الذهب وحقوق السحب الخاصة بقيمة 2.116 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام الحالي، ليصل إجمالي الاحتياطيات إلى 20.239 مليار دولار، والذي يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات بنسبة 8.1 شهر.


وبحسب بيانات البنك المركزي بلغت قيمة الاحتياطات من الذهب في الأردن في أول 9 أشهر من العام الحالي، 4.164 مليار دينار.

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