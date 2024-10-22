20.2 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي

20.2 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي
التاريخ
10/22/2024 2:43:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفع إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بما فيه الذهب وحقوق السحب الخاصة بقيمة 2.116 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام الحالي، ليصل إجمالي الاحتياطيات إلى 20.239 مليار دولار، والذي يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات بنسبة 8.1 شهر.
وبحسب بيانات البنك المركزي بلغت قيمة الاحتياطات من الذهب في الأردن في أول 9 أشهر من العام الحالي، 4.164 مليار دينار.
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