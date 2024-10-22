Tuesday, 22 October 2024 11:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحكومة الجديدة تعلق على قرار ضريبة مركبات الكهرباء

10/22/2024 2:43:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن قرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية مستمر.
وأضاف المومني خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء، الثلاثاء، للحديث عن أهم قرارات مجلس الوزراء أن الأصل بالقرارات الاستمرارية ولا بد أن تراجع بعد فترة لقياس أثرها.

وتابع المومني أن أي قرار لا بد أن يراجع بعد فترة ممتدة من الزمن تقاس خلالها أثر هذه القرارات، مشيرا إلى أن الحكومة تتواصل مع الجهات المعنية المرتبطة بهذا الأمر.


وبين أن هناك نقاشات مستمرة من خلال الوزراء المعنيين في هذا الأمر، بعضها معلن وبعضها يتم بشكل لقاءات ثنائية مع الوزراء المعنيين.

ونص القرار الحكومي على أن فرض ضريبة 10% على استيراد السيارات الكهربائية بالكامل والتي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار، وترتفع النسبة إلى 40% على السيارات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار وإلى 55% على السيارات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار.


وبررت الحكومة تلك الزيادة بتقليص الفجوة ما بين سيارات البنزين والسيارات الكهربائية، بقصد الحفاظ على حقوق المستثمرين في سوق المركبات، وهي الخطوة التي لاقت استحسان بعض تجار المركبات لا سيما من أصحاب وكالات السيارات العالمية التقليدية الذين رأوا في القرار إنصافا لهم.

MENAFN22102024000072011014ID1108807575

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث