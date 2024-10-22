الحكومة الجديدة تعلق على قرار ضريبة مركبات الكهرباء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن قرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية مستمر.
وأضاف المومني خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء، الثلاثاء، للحديث عن أهم قرارات مجلس الوزراء أن الأصل بالقرارات الاستمرارية ولا بد أن تراجع بعد فترة لقياس أثرها.
وتابع المومني أن أي قرار لا بد أن يراجع بعد فترة ممتدة من الزمن تقاس خلالها أثر هذه القرارات، مشيرا إلى أن الحكومة تتواصل مع الجهات المعنية المرتبطة بهذا الأمر.
وبين أن هناك نقاشات مستمرة من خلال الوزراء المعنيين في هذا الأمر، بعضها معلن وبعضها يتم بشكل لقاءات ثنائية مع الوزراء المعنيين.
ونص القرار الحكومي على أن فرض ضريبة 10% على استيراد السيارات الكهربائية بالكامل والتي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار، وترتفع النسبة إلى 40% على السيارات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار وإلى 55% على السيارات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار.
وبررت الحكومة تلك الزيادة بتقليص الفجوة ما بين سيارات البنزين والسيارات الكهربائية، بقصد الحفاظ على حقوق المستثمرين في سوق المركبات، وهي الخطوة التي لاقت استحسان بعض تجار المركبات لا سيما من أصحاب وكالات السيارات العالمية التقليدية الذين رأوا في القرار إنصافا لهم.
MENAFN22102024000072011014ID1108807575
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.