الطاقة المتجددة.. هل تؤثر المنافسة السعرية على جودة الخدمة؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان- حذر خبراء وعاملون في قطاع الطاقة المتجددة من أثر المنافسة السعرية في السوق على جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمستهلكين في وقت تعاني فيه الشركات العاملة في القطاع من ركود في الطلب بعد إقرار النظام الجديد للطاقة المتجددة.
وبعد إقرار النظام الجديد لقطاع الطاقة المتجددة أخيرا والتعليمات المرتبطة به، باتت الشركات العاملة في القطاع تواجه ركودا في الطلب، ما أدى إلى إقدام عديد من الشركات إلى طرح أسعار مخفضة على حساب جودة الخدمة، ما أوجد برأي عاملين في السوق منافسة "غير عادلة" لاسيما بالنسبة لأولئك الذين لا يريدون تخفيض الجودة مقابل تخفيض السعر.
هذه المنافسة تركز أحيانا على خدمة التركيب والتشغيل مثلا، ما يؤدي في نهاية الأمر إلى حصولهم على أنظمة رديئة لا تحقق الغاية من تركيبها، أو سرعان ما تتعرض للتلف أو التوقف عن العمل وفقا لعاملين في القطاع.
وأكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي " أن كل مدخلات أنظمة الطاقة المتجددة مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية وهي تخضع لرقابة وفحوصات قبل التخليص عليها عند ورودها إلى الأردن ما يجعل لا مجال للشك في جودتها".
أما القضايا الفنية فهي تختلف من شركة إلى أخرى، بحسب الرفاعي، في ظل وجود قرابة 600 شركة تعمل في السوق المحلية، أي من ناحية جودة خدمات التركيب والتنفيذ، وهذا الأمر يضع على المستهلك مسؤولية التأكد من التزام الشركة التي يلجأ إليها بتقديم أفضل جودة له مقابل المبالغ التي يدفعها.
وبين أن المعروض في السوق في هذا القطاع كثير ومتنوعة إضافة إلى سهولة شروط التمويل للحصول على هذه الأنظمة وبالتالي يجب أن يحسن المستهلك خياره.
وفي الوقت ذاته، دعا الرفاعي إلى أهمية تمكين الشركات العاملة في القطاع، إذ تأثرت هذه الشركات بعد إقرار النظام الجديد للطاقة المتجددة وما تبعه من مخاوف لدى كثير من المستهلكين من عدم جدوى اقتناء مثل هذه الأنظمة نتيجة الرسوم المفروضة عليها وفقا لما جاء في النظام.
وصدر بداية الشهر الحالي في عدد خاص في الجريدة الرسمية نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي، و إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024، وهو مرتبط بالقانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024 الصادر في أيار (مايو) الماضي.
ويحدد النظام حجم وطبيعة منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن وأنظمة الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها وأي بدلات أخرى تترتب على هذه المنشآت والأنظمة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
إلى ذلك، قال نائب رئيس جمعية الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة مهند العجارمة "المنافسة في السوق مطلوبة، غير أن المنافسة غير العادلة تؤدي إلى تقليل نوعية الخدمة المقدمة مقابل الأسعار المخفضة".
وبين أن قطاع الطاقة المتجددة ونتيجة لضعف الطلب في السوق أدى بالشركات إلى طرح أسعار مخفضة للأنظمة على حساب نوعية وجودة الخدمة، إذ يتجه المستهلكون دائما إلى الأسعار الأقل دون إيلاء أهمية للجودة والكفاءة، ما يعرضه للخسائر بعد تعرض هذه الأنظمة للتلف.
كما أشار إلى أن تكرار شكاوى المستهلكين من تلف أنظمتهم بسرعة أو عدم كفاءة عملها يؤدي إلى النفور من هذا القطاع أو من إقبال مستهلكين جدد على تركيبها ما يلقي بأثره أيضا على الشركات في القطاع.
ولم تتمكن "الغد" من الحصول على رد من مؤسسة المواصفات والمقاييس حول رقابتها على القطاع وإلزامها الشركات العملة فيه بمعايير محددة.
المستثمر في القطاع د. فراس بلاسمة من جهته، قال "عند الحديث عن التنافسية السعرية في قطاع الطاقة المتجددة، يتبين أن الشركات تسعى لتقديم حلول بأسعار تنافسية لجذب العملاء، غير أن خفض الأسعار قد يكون له عدة تأثيرات سلبية على الجودة، لا سيما إذا تم خفض التكاليف على حساب المكونات أو الخدمات".
وأوضح أن الشركات التي تقدم أسعارًا منخفضة قد تلجأ إلى استخدام مكونات ذات جودة أقل تنتج طاقة أقل على المدى الطويل أو تتعرض للتلف بسرعة، كما تعد عملية التركيب جزءا حيويا من نظام الطاقة المتجددة، والاعتماد على فرق تركيب غير مدربة أو دون خبرة كافية قد يؤدي إلى ضعف في أداء النظام على المدى الطويل، حيث يمكن أن تقلل شركات تقلل من تكاليف التركيب أو الصيانة تقديم أسعار أقل، مما يؤثر سلبًا على كفاءة النظام وأمانه.
وأضاف بلاسمة أن السعر المنخفض قد يعني أيضاً أن الشركة قد لا توفر خدمات صيانة كافية أو ضمانات طويلة الأمد في وقت يتطلب فيه نظم الطاقة المتجددة صيانة دورية للحفاظ على كفاءتها، ولكن تقليص التكلفة في هذه النواحي قد يؤدي إلى أعطال متكررة أو تراجع الأداء.
وقال بلاسمة: "هناك العديد من الجهات التي تشرف على قطاع الطاقة المتجددة لضمان الجودة وحماية المستهلك، منها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التي تضع معايير وقوانين للشركات التي تعمل في هذا المجال، وتصدر تراخيص للعمل في القطاع وإلزامها بتقديم ضمانات للجودة والسلامة، بالإضافة إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس، حيث تضع مواصفات قياسية للألواح الشمسية والسخانات الشمسية، والمعدات المتعلقة بأنظمة الطاقة المتجددة.
وبين بلاسمة أن أبرز سبل تعزيز الجودة في ظل التنافسية تشمل قيام الشركة بتوفير معلومات شفافة عن مصدر وجودة المكونات التي تستخدمها، بما في ذلك توضيح فترة الضمان والشهادات الحاصلة عليها المكونات مع استثمار مستمر في تدريب فرق العمل الفني على أحدث تقنيات التركيب والصيانة لضمان الأداء الأمثل للأنظمة.
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