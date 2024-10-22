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الطاقة المتجددة.. هل تؤثر المنافسة السعرية على جودة الخدمة؟

10/22/2024 2:42:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان- حذر خبراء وعاملون في قطاع الطاقة المتجددة من أثر المنافسة السعرية في السوق على جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمستهلكين في وقت تعاني فيه الشركات العاملة في القطاع من ركود في الطلب بعد إقرار النظام الجديد للطاقة المتجددة.
وبعد إقرار النظام الجديد لقطاع الطاقة المتجددة أخيرا والتعليمات المرتبطة به، باتت الشركات العاملة في القطاع تواجه ركودا في الطلب، ما أدى إلى إقدام عديد من الشركات إلى طرح أسعار مخفضة على حساب جودة الخدمة، ما أوجد برأي عاملين في السوق منافسة "غير عادلة" لاسيما بالنسبة لأولئك الذين لا يريدون تخفيض الجودة مقابل تخفيض السعر.
هذه المنافسة تركز أحيانا على خدمة التركيب والتشغيل مثلا، ما يؤدي في نهاية الأمر إلى حصولهم على أنظمة رديئة لا تحقق الغاية من تركيبها، أو سرعان ما تتعرض للتلف أو التوقف عن العمل وفقا لعاملين في القطاع.
وأكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي " أن كل مدخلات أنظمة الطاقة المتجددة مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية وهي تخضع لرقابة وفحوصات قبل التخليص عليها عند ورودها إلى الأردن ما يجعل لا مجال للشك في جودتها".
أما القضايا الفنية فهي تختلف من شركة إلى أخرى، بحسب الرفاعي، في ظل وجود قرابة 600 شركة تعمل في السوق المحلية، أي من ناحية جودة خدمات التركيب والتنفيذ، وهذا الأمر يضع على المستهلك مسؤولية التأكد من التزام الشركة التي يلجأ إليها بتقديم أفضل جودة له مقابل المبالغ التي يدفعها.
وبين أن المعروض في السوق في هذا القطاع كثير ومتنوعة إضافة إلى سهولة شروط التمويل للحصول على هذه الأنظمة وبالتالي يجب أن يحسن المستهلك خياره.
وفي الوقت ذاته، دعا الرفاعي إلى أهمية تمكين الشركات العاملة في القطاع، إذ تأثرت هذه الشركات بعد إقرار النظام الجديد للطاقة المتجددة وما تبعه من مخاوف لدى كثير من المستهلكين من عدم جدوى اقتناء مثل هذه الأنظمة نتيجة الرسوم المفروضة عليها وفقا لما جاء في النظام.
وصدر بداية الشهر الحالي في عدد خاص في الجريدة الرسمية نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي، و إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024، وهو مرتبط بالقانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024 الصادر في أيار (مايو) الماضي.
ويحدد النظام حجم وطبيعة منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن وأنظمة الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها وأي بدلات أخرى تترتب على هذه المنشآت والأنظمة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
إلى ذلك، قال نائب رئيس جمعية الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة مهند العجارمة "المنافسة في السوق مطلوبة، غير أن المنافسة غير العادلة تؤدي إلى تقليل نوعية الخدمة المقدمة مقابل الأسعار المخفضة".
وبين أن قطاع الطاقة المتجددة ونتيجة لضعف الطلب في السوق أدى بالشركات إلى طرح أسعار مخفضة للأنظمة على حساب نوعية وجودة الخدمة، إذ يتجه المستهلكون دائما إلى الأسعار الأقل دون إيلاء أهمية للجودة والكفاءة، ما يعرضه للخسائر بعد تعرض هذه الأنظمة للتلف.
كما أشار إلى أن تكرار شكاوى المستهلكين من تلف أنظمتهم بسرعة أو عدم كفاءة عملها يؤدي إلى النفور من هذا القطاع أو من إقبال مستهلكين جدد على تركيبها ما يلقي بأثره أيضا على الشركات في القطاع.
ولم تتمكن "الغد" من الحصول على رد من مؤسسة المواصفات والمقاييس حول رقابتها على القطاع وإلزامها الشركات العملة فيه بمعايير محددة.
المستثمر في القطاع د. فراس بلاسمة من جهته، قال "عند الحديث عن التنافسية السعرية في قطاع الطاقة المتجددة، يتبين أن الشركات تسعى لتقديم حلول بأسعار تنافسية لجذب العملاء، غير أن خفض الأسعار قد يكون له عدة تأثيرات سلبية على الجودة، لا سيما إذا تم خفض التكاليف على حساب المكونات أو الخدمات".
وأوضح أن الشركات التي تقدم أسعارًا منخفضة قد تلجأ إلى استخدام مكونات ذات جودة أقل تنتج طاقة أقل على المدى الطويل أو تتعرض للتلف بسرعة، كما تعد عملية التركيب جزءا حيويا من نظام الطاقة المتجددة، والاعتماد على فرق تركيب غير مدربة أو دون خبرة كافية قد يؤدي إلى ضعف في أداء النظام على المدى الطويل، حيث يمكن أن تقلل شركات تقلل من تكاليف التركيب أو الصيانة تقديم أسعار أقل، مما يؤثر سلبًا على كفاءة النظام وأمانه.
وأضاف بلاسمة أن السعر المنخفض قد يعني أيضاً أن الشركة قد لا توفر خدمات صيانة كافية أو ضمانات طويلة الأمد في وقت يتطلب فيه نظم الطاقة المتجددة صيانة دورية للحفاظ على كفاءتها، ولكن تقليص التكلفة في هذه النواحي قد يؤدي إلى أعطال متكررة أو تراجع الأداء.
وقال بلاسمة: "هناك العديد من الجهات التي تشرف على قطاع الطاقة المتجددة لضمان الجودة وحماية المستهلك، منها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التي تضع معايير وقوانين للشركات التي تعمل في هذا المجال، وتصدر تراخيص للعمل في القطاع وإلزامها بتقديم ضمانات للجودة والسلامة، بالإضافة إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس، حيث تضع مواصفات قياسية للألواح الشمسية والسخانات الشمسية، والمعدات المتعلقة بأنظمة الطاقة المتجددة.
وبين بلاسمة أن أبرز سبل تعزيز الجودة في ظل التنافسية تشمل قيام الشركة بتوفير معلومات شفافة عن مصدر وجودة المكونات التي تستخدمها، بما في ذلك توضيح فترة الضمان والشهادات الحاصلة عليها المكونات مع استثمار مستمر في تدريب فرق العمل الفني على أحدث تقنيات التركيب والصيانة لضمان الأداء الأمثل للأنظمة.

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