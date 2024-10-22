لا تقول الحقيقة.. بيكيه يفتح النار على شاكيرا



ورغم مرور أكثر من عامين على إعلان انفصالهما رسميًّا، بعد علاقة استمرت نحو 10 سنوات، وأنجبا خلالها طفلين، إلا أن علاقة بيكيه وشاكيرا لا تزال متوترة، على عكس حالات الزيجات الفاشلة للعديد من نجوم التي لم تعقبها خلافات وتوتر مستمرين.



وفي يونيو 2022، وبينما كان لا يزال لاعبًا لبرشلونة، أعلن بيكيه بطل أوروبا 2008 و2012 وبطل مونديال 2010 مع المنتخب الإسباني طلاقه من نجمة الغناء الشهيرة شاكيرا بعد علاقة دامت لأكثر من 10 سنوات.



وبعد أشهر من ذلك، أعلن بيكيه ارتباطه بفتاة تبلغ من العمر (حاليًّا) 25 عامًا وتدعى كلارا شيا مارتي وهي تصغره بـ 12 عامًا.



ورد اللاعب السابق، الذي أنشأ دوري الملوك، وهي مسابقة كروية للمشاهير، بعد اعتزاله، على ما نقلته وسائل الإعلام من تصريحات لشاكيرا تضمنت اتهامات لنجم برشلونة وأخبارًا عن عدم استقراره مع صديقته كلارا شيا.



وقال بيكيه في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية : "لقد كنت دائمًا هادئًا للغاية، في النهاية لم تقل (شاكيرا) الحقيقة كما هي، لا أستطيع السيطرة على ما يقال في وسائل الإعلام، عليَّ أن أرد على كذبها".

وأضاف بيكيه أن تصريحات شاكيرا (47 عامًا) بأنها انفصلت عنه بسبب خيانته لها، غير صحيحة، مشيرًا إلى أنه لم يعد يتحمل أن يسمع مزيدًا من المغالطات التي ترد هنا وهناك عبر وسائل الإعلام وفق تصريحه.



ونفى بيكيه ما صرحت به نجمة الغناء الشهيرة من كونه لا يعيش حياة سعيدة مع صديقته كلارا شيا قائلًا: "أفضل شيء هو أنني في النهاية محاط بأحبائي وعائلتي وأصدقائي والأشخاص الذين يعرفونك حقًا، إنهم يعرفون من أنت وماذا تفعل، وهذا يمنحني الكثير من راحة البال".



وأضاف: "أنا سعيد للغاية، أقضي وقتًا رائعًا وأشعر بالامتياز. الحياة التي عشتها، والقدرة على اللعب لنادي حياتي لأكثر من عشرين عامًا، مع أطفال رائعين، وعائلة رائعة. وأصدقاء مدى الحياة، وأولئك الذين من أيام المدرسة ما زلت أحتفظ بهم."



وبعد أكثر بقليل من 10 سنوات، انفصل بيكيه عن شاكيرا بعد أن أنجبا طفلين: ميلان، 11 عامًا، وساشا، 9 أعوام.

وفي يونيو 2022، ذكرت صحيفة إسبانية أن الزوجين كانا يعيشان منفصلين لبضعة أسابيع بعد أن قامت نجمة البوب بطرد بيكيه من منزل العائلة.