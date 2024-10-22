لا تقول الحقيقة.. بيكيه يفتح النار على شاكيرا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عاد النجم الإسباني جيرارد بيكيه، قائد برشلونة السابق لمهاجمة طليقته المغنية الكولومبية شاكيرا متهمًا إياها بالكذب ومغالطة الرأي العام ووسائل الإعلام بشأن علاقة النجمين السابقين ودوافع انفصالهما.
ورغم مرور أكثر من عامين على إعلان انفصالهما رسميًّا، بعد علاقة استمرت نحو 10 سنوات، وأنجبا خلالها طفلين، إلا أن علاقة بيكيه وشاكيرا لا تزال متوترة، على عكس حالات الزيجات الفاشلة للعديد من نجوم كرة القدم التي لم تعقبها خلافات وتوتر مستمرين.
وفي يونيو 2022، وبينما كان لا يزال لاعبًا لبرشلونة، أعلن بيكيه بطل أوروبا 2008 و2012 وبطل مونديال 2010 مع المنتخب الإسباني طلاقه من نجمة الغناء الشهيرة شاكيرا بعد علاقة دامت لأكثر من 10 سنوات.
وبعد أشهر من ذلك، أعلن بيكيه ارتباطه بفتاة تبلغ من العمر (حاليًّا) 25 عامًا وتدعى كلارا شيا مارتي وهي تصغره بـ 12 عامًا.
ورد اللاعب السابق، الذي أنشأ دوري الملوك، وهي مسابقة كروية للمشاهير، بعد اعتزاله، على ما نقلته وسائل الإعلام من تصريحات لشاكيرا تضمنت اتهامات لنجم برشلونة وأخبارًا عن عدم استقراره مع صديقته كلارا شيا.
وقال بيكيه في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية : "لقد كنت دائمًا هادئًا للغاية، في النهاية لم تقل (شاكيرا) الحقيقة كما هي، لا أستطيع السيطرة على ما يقال في وسائل الإعلام، عليَّ أن أرد على كذبها".
وأضاف بيكيه أن تصريحات شاكيرا (47 عامًا) بأنها انفصلت عنه بسبب خيانته لها، غير صحيحة، مشيرًا إلى أنه لم يعد يتحمل أن يسمع مزيدًا من المغالطات التي ترد هنا وهناك عبر وسائل الإعلام وفق تصريحه.
ونفى بيكيه ما صرحت به نجمة الغناء الشهيرة من كونه لا يعيش حياة سعيدة مع صديقته كلارا شيا قائلًا: "أفضل شيء هو أنني في النهاية محاط بأحبائي وعائلتي وأصدقائي والأشخاص الذين يعرفونك حقًا، إنهم يعرفون من أنت وماذا تفعل، وهذا يمنحني الكثير من راحة البال".
وأضاف: "أنا سعيد للغاية، أقضي وقتًا رائعًا وأشعر بالامتياز. الحياة التي عشتها، والقدرة على اللعب لنادي حياتي لأكثر من عشرين عامًا، مع أطفال رائعين، وعائلة رائعة. وأصدقاء مدى الحياة، وأولئك الذين من أيام المدرسة ما زلت أحتفظ بهم."
وبعد أكثر بقليل من 10 سنوات، انفصل بيكيه عن شاكيرا بعد أن أنجبا طفلين: ميلان، 11 عامًا، وساشا، 9 أعوام.
وفي يونيو 2022، ذكرت صحيفة إسبانية أن الزوجين كانا يعيشان منفصلين لبضعة أسابيع بعد أن قامت نجمة البوب بطرد بيكيه من منزل العائلة.
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