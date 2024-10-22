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فيديو اشتباك بالاسيوس مع علي البليهي

10/22/2024 2:42:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شهدت مباراة العين ضد الهلال السعودي، أمس الاثنين في دوري أبطال آسيا، اشتباكًا بين إسيكييل بالاسيوس، وعلي البليهي، بعد أن تعرَّض الأخير للطرد، في المباراة التي شهدت فوز الهلال 4/5.


ونال البليهي مدافع الهلال بطاقة حمراء للمسة يد منعت هجمة للعين في الدقيقة الـ82 بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.


وتباطأ البليهي في الخروج من الملعب، في محاولة لإضاعة المزيد من الوقت، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الهلال 3/5 آنذاك.


وحاول بالاسيوس إخراج البليهي من الملعب مباشرة، ودخل في صدام معه، تطور إلى اشتباك، حتى خرج مدافع الهلال من الملعب.

وتفوق الهلال 4/5 على مضيفه العين في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم أمس الاثنين، في مباراة شهدت تألق سالم الدوسري الذي سجل "هاتريك".

وتكفل رينان لودي وسيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش بتسجيل بقية أهداف الهلال.


وسجل سفيان رحيمي "هاتريك" للعين هو الآخر، وأحرز ماتيو سنابريا الهدف الرابع للفريق.


وقاد المدرب جورجي جيسوس الهلال إلى صدارة مجموعة الغرب، بعد أن رفع رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط.
وتجمد رصيد العين حامل اللقب عند نقطة واحدة بعد ثلاث مباريات.

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