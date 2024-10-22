تعادلان بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- أهدر فريق البقعة فرصة مشاركة فريق رديف الحسين الرصيد في مقدمة ترتيب دوري اندية الدرجة الأولى لكرة القدم بعد تعادله مع فريق السرحان من دون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما الثلاثاء على ملعب جرش، في اطار منافسات الأسبوع السادس.
ليحافظ البقعة على مركزه الثاني برصيد 13 نقطة، والسرحان ثالثا برصيد 12نقطة.
وسيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على نتيجة لقاء فريق أم القطين وضيفه فريق يرموك عمان، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب السرحان.
ليتقدم اليرموك للمركز السادس برصيد 8نقاط، ويبقى ام القطين ثامنا برصيد 8نقاط بفارق الاهداف عن اليرموك والهاشمية السابع.
وتختتم المواجهات يوم غد، بلقاء سحاب وعمان FC عند الرابعة عصرا على ملعب الرصيفة، ولقاء الكرمل وكفرسوم بذات التوقيت على ملعب الأمير هاشم.
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