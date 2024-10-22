الوحدات يفوز على استقلال الطاجيكي بدوري أبطال آسيا 2

الوحدات يفوز على استقلال الطاجيكي بدوري أبطال آسيا 2
التاريخ
10/22/2024 2:42:49 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
واصل فريق الوحدات لكرة القدم صدارته للمجموعة الثالثة بدوري "أبطال آسيا 2"، بعد فوزه على فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جرت، اليوم الثلاثاء، في طاجيكستان ضمن الجولة الثالثة من البطولة.
وسجل هدف الفوز الثمين للوحدات لاعبه بهاء فيصل، ليرفع الفريق رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة بالمشاركة مع فريق الشارقة الإماراتي الذي يملك نفس الرصيد بعد فوزه اليوم على فريق أصفهان سبهان الإيراني صاحب الثلاث نقاط، فيما يقبع فريق استقلال دوشنبه في المركز الرابع والأخير من دون نقاط.
يشار إلى أن الوحدات والحسين إربد يمثلان الكرة الأردنية في دوري" أبطال آسيا 2"، حيث يلعب الحسين في المجموعة الرابعة بانتظار مباراته غدا الأربعاء أمام فريق ناساف كارشي الاوزبكي.
--(بترا)
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