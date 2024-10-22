الوحدات يفوز على استقلال الطاجيكي بدوري أبطال آسيا 2



وسجل هدف الفوز الثمين للوحدات لاعبه بهاء فيصل، ليرفع الفريق رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة بالمشاركة مع فريق الشارقة الإماراتي الذي يملك نفس الرصيد بعد فوزه اليوم على فريق أصفهان سبهان الإيراني صاحب الثلاث نقاط، فيما يقبع فريق استقلال دوشنبه في المركز الرابع والأخير من دون نقاط.

يشار إلى أن الوحدات والحسين إربد يمثلان الكرة الأردنية في دوري" أبطال آسيا 2"، حيث يلعب الحسين في المجموعة الرابعة بانتظار مباراته غدا الأربعاء أمام فريق ناساف كارشي الاوزبكي.

--(بترا)

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