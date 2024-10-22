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الوحدات يفوز على استقلال الطاجيكي بدوري أبطال آسيا 2

10/22/2024 2:42:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) واصل فريق الوحدات لكرة القدم صدارته للمجموعة الثالثة بدوري "أبطال آسيا 2"، بعد فوزه على فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جرت، اليوم الثلاثاء، في طاجيكستان ضمن الجولة الثالثة من البطولة.


وسجل هدف الفوز الثمين للوحدات لاعبه بهاء فيصل، ليرفع الفريق رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة بالمشاركة مع فريق الشارقة الإماراتي الذي يملك نفس الرصيد بعد فوزه اليوم على فريق أصفهان سبهان الإيراني صاحب الثلاث نقاط، فيما يقبع فريق استقلال دوشنبه في المركز الرابع والأخير من دون نقاط.
يشار إلى أن الوحدات والحسين إربد يمثلان الكرة الأردنية في دوري" أبطال آسيا 2"، حيث يلعب الحسين في المجموعة الرابعة بانتظار مباراته غدا الأربعاء أمام فريق ناساف كارشي الاوزبكي.
--(بترا)

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