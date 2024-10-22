ندوة في شومان لاستذكار المفكر الدكتور سحبان خليفات



وشارك في الندوة الاستذكارية، رئيس جمعية الثقافة الفلسفية الدكتور أحمد ماضي، والأستاذ المساعد في قسم الفلسفة في الجامعة الأردنية الدكتور حامد الدبابسة، فيما قدمهم وادار الحوار مع الجمهور، رئيسة قسم الفلسفة في الجامعة الأردنية الدكتورة دعاء علي.

الدكتور ماضي، أشار إلى الكتاب الذي قام بتأليفه الراحل خليفات بعنوان " الديمقراطية في الأردن، سياقها الدولي وشروطها الموضوعية"، موضحا أنه صدرت طبعتان من هذا الكتاب، الطبعة الأولى في مطلع عام 1994 والثانية في كانون الثاني عام 1996.

وقال "إن الدكتور سحبان ميز بين الحديث عن الديمقراطية، وبين الحديث فيها، ذاهبا إلى أنه شتان بين الحديث عن الشيء والحديث فيه"، مشيرا إلى أنه لا مناص بنظر الدكتور سحبان من تحليل السياق التاريخي لظهور الديمقراطية في الأردن، حيث ان هذا السياق لا ينفصل عن الموقف الدولي العام الذي ولده، مبينا أن هناك ثمة صلة بين السياق الوطني المحلي والسياق العالمي.

وقال: " يذهب الدكتور سحبان إلى أن الديمقراطية وبخاصة في هذه المرحلة من أمتنا "ضرورة مطلقة"، ولا يذهب إلى أن الديمقراطية ليست هي هي في كل مكان، مؤكدا في ضوء ذلك أن الديمقراطية الغربية ليست الصيغة الوحيدة للديمقراطية".

وأضاف أن الدكتور سحبان "يرى أن تكون لنا ديمقراطيتنا المناسبة لأوضاعنا ومصالحنا وفي حدود المخاطر التي تواجهنا، لذلك يعتقد أن ثمة بعض الشروط التي يجب توافرها لقيام هذه الديمقراطية".

وأشار ماضي إلى أن العدالة المشترطة لقيام الديمقراطية برأي المفكر سحبان، هي عدالة شاملة، لأنها عدالة "قانونية واجتماعية واقتصادية وإدارية في آن واحد".

من جهته قال الدكتور الدبابسة، إنه عند استعراض الأعمال التي قام بتحقيقها الدكتور سحبان خليفات، نجدها بين القديم والحديث، ولكن جلها كان في الفكر الفلسفي الإسلامي ضمن عصر معين؛ وهو عصر الإنجاز الفكري المميز بين القرنين الرابع والخامس الهجريين، كما أهتم بنشر وتحقيق بعض المخطوطات في الثقافة والفكر والأدب الأردني المعاصر، ولشخصيات أردنية لم يتم نشر إبداعاتها في حياة أصحابها ككتاب رفعت الصليب وعبد المجيد سالم الحياري، ورأى الدكتور سحبان أن من حق هؤلاء أن يتم نشر كتاباتهم والحديث عن الظروف والسياقات التي عاشوها، باعتبار أنها إنجازات أردنية لا بد من العمل على تعريف الناس بها ضمن سياق الثقافة الأردنية المعاصرة.

وأضاف أن الدكتور سحبان كان ذا ثقافة مميزة في الحقول التي عمل فيها على تحقيق النصوص الفلسفية، فقد كانت معرفته رفيعة في جوانب فكرية متنوعة في الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام والمنطق والأخلاق واللغة العربية والفلسفة المعاصرة وعلاقتها بالجوانب الفلسفية العربية، وحتى اللغة العربية كلغة وما تضمنته من آداب متنوعة.

وأشار إلى أن الدكتور سحبان كان أحد أكثر المحققين الذين نشروا نصوصا فلسفية في الأردن، بلا منازع، مع أنه نشر نصوصا أخرى في فروع معرفية غير النصوص الفلسفية، وخاصة في المسائل والقضايا الأردنية، حول مذكرات أو أشعار لبعض المفكرين أو المبدعين الأردنيين الذين لم يتسن نشر كتاباتهم في حياتهم، فقام بالعمل عليها ونشرها لتكون جزءا من تيار الابداع الفكري والادبي في الأردن.

وأكد الدكتور الدبابسة، أن الدكتور سحبان خليفات، قدم كما من الأعمال المحققة من تراثنا العربي، ولكنه قدم أيضا منهجا جديدا جديرا بالاحترام، قام في الجوهر على سماته الشخصية.

ولد الدكتور سحبان خليفات، في مدينة السلط العام 1943، وفي العام 1966، تحصل خليفات على شهادة البكالوريوس في الدراسات الفلسفية والاجتماعية من جامعة دمشق، لكن ذلك لم يكن كافيا لروحه التواقة للعلم والمعرفة، فسرعان ما أتبعها بشهادة الماجستير في الدراسات الفلسفية والنفسية من جامعة القاهرة، ثم شهادة الدكتوراه في الفلسفة من الجامعة نفسها في العام 1978.

الجامعة الأردنية شكلت بيته الثاني الذي قضى فيه جل حياته، مستغرقا في تحصيل المعرفة ونقلها لطلبة أحبوه كثيرا، وشهدوا على إخلاصه في التعليم، وله العديد من المؤلفات في ميدان الفلسفة، وقد شكل مؤلفه "منهج التحليل اللغوي- المنطقي في الفكر العربي الإسلامي: النظرية والتطبيق"، علامة فارقة، ومرجعا مهما في هذا المجال، بينما لا يمكن إحصاء مؤلفاته كاملة، فقد ظل يؤلف حتى آخر لحظة في حياته.

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