لماذا يعشق الناس الشعور بالخوف؟



وفي الولايات المتحدة، ينفق الناس أكثر من 500 مليون دولار سنويًا على تلك التجارب، التي توفر إحساسًا بالنشوة والإثارة دون المخاطرة الحقيقية.



والاستجابة الفسيولوجية التي يُحدثها الخوف، مثل زيادة ضربات القلب وارتفاع مستوى الأدرينالين، تمنحنا شعورًا مشابهًا للاستعداد لمواجهة تهديد حقيقي، ولكن دون مخاطر.



وبعد انتهاء التجربة، يُفرز الجسم الدوبامين، الذي يعزز الشعور بالراحة والمتعة. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر الدراسات أن الأشخاص الذين يتعرضون لتجارب خوف متحكم فيها يميلون إلى الشعور بالهدوء والتخلص من القلق.

ومن جهة أخرى، يُعد الخوف المشترك مع الآخرين وسيلة لتعزيز الروابط الاجتماعية، إذ يزداد مستوى هرمون الأوكسيتوسين، المعروف باسم "هرمون الحب"، ما يقوي علاقاتنا الاجتماعية. هذه التجارب تقدم فرصة للترابط العاطفي مع الأصدقاء والعائلة في مواقف مثيرة.



والخوف أيضًا يمكن أن يكون وسيلة للتدريب على مواجهة المخاوف الحقيقية، وأظهرت الدراسات أن عشاق الرعب كانوا أكثر مرونة نفسية خلال جائحة كوفيد-19، ما يشير إلى أن التجارب التي تتضمن الخوف قد تساعد في إعداد الناس نفسيًا لمواجهة التحديات الواقعية.



في نهاية المطاف، يمكن أن يكون اختيار فيلم رعب بدلًا من كوميديا اختيارًا جيدًا لصحتك النفسية، إذ يُحفز مشاعر إيجابية، يعزز الروابط الاجتماعية، ويهيئك للتعامل مع مخاوف الحياة.

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