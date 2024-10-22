أدوات ذكاء اصطناعي تقوم بمهام بشرية من مايكروسوفت



وبحسب ((وكالة الصحافة الفرنسية))، فقد أوضحت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة في بيان، أن ((كوكبة من الوكلاء، بدءاً من نظام الأسئلة والأجوبة البسيط (الروبوت التحادثي) إلى تلك التي تعمل بشكل مستقل تماماً نيابة عن المستخدم، ستتوافر لكل المنظمات)) في نهاية المطاف.



وشرعت ((مايكروسوفت)) و((غوغل)) والشركات المنافسة لهما بسرعة كبيرة منذ عام 2023، في توفير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية الشبيهة بـ((تشات جي بي تي)) (من ((أوبن إيه آي)))، والتي تنتج كل أنواع المحتوى بناء على استعلام بسيط باللغة اليومية.



وباتت هذه البرامج أخيراً تتيح وظائف جديدة، كالقدرة على التفاعل شفهياً، وتفسير الصور، وإنشاء مقاطع الفيديو، وغير ذلك.



لكنّ الأكثر تقدّماً في هذا المجال هو أدوات المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل باستخدام نموذج لغة عام، لكنّها ((مدرّبة)) أيضاً على مجموعة من البيانات الخاصة بمؤسسة أو شخص.



ويمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي الذي يتمتع بإمكانية الوصول إلى مفكرة الفرد وبريده الإلكتروني، على سبيل المثال، تحديد مواعيده أو الرد على الدعوات التي يتلقاها.



وبدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، سيكون في وسع المؤسسات المهتمة إنشاء مساعد الذكاء الاصطناعي المستقل الخاص بها عبر منصة ((كوبايلوت استوديو)).



وشرحت ((مايكروسوفت)) أن أدوات المساعدة هذه ((ستعمل نيابة عن فرد أو فريق أو وظيفة لتنفيذ عمليات المؤسسة وتنظيمها)).



وقد اختبر بعض الشركات بالفعل برنامج ((كوبايلوت استوديو))، كشركة الاستشارات ((ماكينسي)) التي صممت وكيلاً ((لتسريع عملية استقبال الزبائن الجدد))، وبالتالي تقليل المهام الإدارية ذات الصلة بنسبة 30 في المائة، وفقاً لـ((مايكروسوفت)).



وسبق لـ((مايكروسوفت)) أن طرحت أدوات مساعدة يطلق عليها اسم ((كوبايلوت))، وأعلنت الاثنين، عن إطلاق 10 أدوات جديدة للشركات أطلقت عليها تسمية ((وكلاء مستقلين))، متخصصة مثلاً في المبيعات وسلسلة التوريد وخدمة العملاء.



ويُفترض بهذه الأدوات أن تتيح للمستخدمين تعزيز الإنتاجية، وبالتالي الربحية.



ومن شأن هذه التطبيقات التجارية، غير المعروفة لعامة الناس، أن تتيح لمجموعات التكنولوجيا تبرير استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، لأنها ستبدأ بتوليد الإيرادات، على عكس الأدوات المتاحة لعامة الناس عبر الإنترنت.



وراهنت ((مايكروسوفت)) في مرحلة مبكرة على الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال الاستثمار في ((أوبن إيه آي))، مبتكرة ((تشات جي بي تي)).



وضخت الشركة المصنعة لنظام ((ويندوز)) ما مجموعه 13 مليار دولار في الشركة الناشئة بكاليفورنيا، وأعلنت عن استثمارات تزيد على 15 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي بالخارج هذا العام.

