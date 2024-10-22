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ردا على سؤال لراديو البلد..المومني: قرار الضريبة على سيارات الكهرباء باقٍٍ

10/22/2024 10:10:59 AM

(MENAFN- Amman Net) قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن قرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية مستمر.
وأضاف المومني في رد على سؤال لراديو البلد خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء، الثلاثاء، للحديث عن أهم قرارات مجلس الوزراء أن الأصل بالقرارات الاستمرارية ولا بد من قياس الأثر.
وتابع المومني أن أي قرار لا بد أن يراجع بعد فترة ممتدة من الزمن تقاس خلالها أثر هذه القرارات، مشيرا إلى أن الحكومة تتواصل مع الجهات المعنية المرتبطة بهذا الأمر.
وبين أن هناك نقاشات مستمرة من خلال الوزراء المعنيين في هذا الأمر، بعضها معلن وبعضها يتم بشكل لقاءات ثنائية.

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