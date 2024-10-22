ردا على سؤال لراديو البلد..المومني: قرار الضريبة على سيارات الكهرباء باقٍٍ

(MENAFN
- Amman Net) قال وزير
الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن قرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية مستمر.
وأضاف المومني في رد على سؤال لراديو البلد خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء، الثلاثاء، للحديث عن أهم قرارات مجلس الوزراء أن الأصل بالقرارات الاستمرارية ولا بد من قياس الأثر.
وتابع المومني أن أي قرار لا بد أن يراجع بعد فترة ممتدة من الزمن تقاس خلالها أثر هذه القرارات، مشيرا إلى أن الحكومة تتواصل مع الجهات المعنية المرتبطة بهذا الأمر.
وبين أن هناك نقاشات مستمرة من خلال الوزراء المعنيين في هذا الأمر، بعضها معلن وبعضها يتم بشكل لقاءات ثنائية.
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