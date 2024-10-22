المحافظ دودين يعقد اجتماع المجلس التنفيذي

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل /PNN/ ترأس محافظ الخليل خالد دودين ظهر اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الخليل والذي ضم مدراء الهيئات والمؤسسات الحكومية وذلك بحضور مدير عام شرطة المحافظة العميد ناصر أبو حناني ومدير عام الضابطة الجمركية في المحافظة المقدم نضال الصيفي والعقيد موسى
ابو عرقوب
مدير عام الدفاع المدني في المحافظة والعقيد اسماعيل غنام مدير هيئة التوجيه السياسي والوطني
ومنسقة المجلس الهام القواسمي .
افتتح اللقاء بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء ومن ثم استعرض المحافظ الوضع العام على كافة المستويات وما تم إنجازه رغم كل الظروف الصعبة منذ بدأ العدوان على غزة
مؤكداً أن الإنتماء الوطني لدى مدراء وموظفي القطاع العام في المحافظة ساهم في تخطي الكثير مع العقبات التي فرضها الإحتلال
وقال دودين " نحن نمر بظروف صعبة ورغم انقطاع الرواتب وقلة الإمكانيات والحواجز والانتهاكات المستمرة من الإحتلال ومستوطنيه لم تصلني أي شكوى بعدم تقديم الخدمة للمواطنين في أي مؤسسة حكومية وهذا دليل على انتمائكم الوطني العالي أجل الحفاظ على جبهتنا الداخلية بكافة مكوناتها الأمنية والعشائرية والإجتماعية وهذا واجب اخلاقي يتطلب منا حماية المحافظة التي يحكمها فقط النظام والقانون والقضاء وعدا ذلك سنتعامل معه بكل حزم ولن نتهاون مطلقا في ملاحقة المخالفين أينما كانوا ".
ومن جهة أخرى تحدث المحافظ حول العديد من القضايا والملفات المستقبلية من أبرزها تفعيل المجلس الاستشاري الخاص بالمحافظة واستعراض خطة الطوارىء التي أعدها الدفاع المدني استعداداً لفصل الشتاء والجهود الأمنية لإنهاء ظاهرة الدخالة والتحصيل المالي من خلال
الخارجين عن القانون .
أبو حناني تحدث عن الجهود المبذولة التي من شأنها رفع مستوى الجاهزية في المحافظة لمواجهة أي تطورات سياسية محتملة بالشراكة مع مختلف المؤسسة الأمنية، بالإضافة إلى استعراض الخطة المستقبلية التي تعزيز الحفاظ على أمن المواطن وسلامته
تم طرح المداخلات من قبل أعضاء المجلس والخروج بعدد من التوصيات كل حسب اختصاصه سيتم العمل عليها
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