المحافظ دودين يعقد اجتماع المجلس التنفيذي

MENAFN - Palestine News ) الخليل /PNN/ ترأس محافظ الخليل خالد دودين ظهر اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الخليل والذي ضم مدراء الهيئات والمؤسسات الحكومية وذلك بحضور مدير عام شرطة المحافظة العميد ناصر أبو حناني ومدير عام الضابطة الجمركية في المحافظة المقدم نضال الصيفي والعقيد موسىابو عرقوبمدير عام الدفاع المدني في المحافظة والعقيد اسماعيل غنام مدير هيئة التوجيه السياسي والوطنيومنسقة المجلس الهام القواسمي .

افتتح اللقاء بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء ومن ثم استعرض المحافظ الوضع العام على كافة المستويات وما تم إنجازه رغم كل الظروف الصعبة منذ بدأ العدوان على غزة

مؤكداً أن الإنتماء الوطني لدى مدراء وموظفي القطاع العام في المحافظة ساهم في تخطي الكثير مع العقبات التي فرضها الإحتلال

وقال دودين " نحن نمر بظروف صعبة ورغم انقطاع الرواتب وقلة الإمكانيات والحواجز والانتهاكات المستمرة من الإحتلال ومستوطنيه لم تصلني أي شكوى بعدم تقديم الخدمة للمواطنين في أي مؤسسة حكومية وهذا دليل على انتمائكم الوطني العالي أجل الحفاظ على جبهتنا الداخلية بكافة مكوناتها الأمنية والعشائرية والإجتماعية وهذا واجب اخلاقي يتطلب منا حماية المحافظة التي يحكمها فقط النظام والقانون والقضاء وعدا ذلك سنتعامل معه بكل حزم ولن نتهاون مطلقا في ملاحقة المخالفين أينما كانوا ".

ومن جهة أخرى تحدث المحافظ حول العديد من القضايا والملفات المستقبلية من أبرزها تفعيل المجلس الاستشاري الخاص بالمحافظة واستعراض خطة الطوارىء التي أعدها الدفاع المدني استعداداً لفصل الشتاء والجهود الأمنية لإنهاء ظاهرة الدخالة والتحصيل المالي من خلال

الخارجين عن القانون .

أبو حناني تحدث عن الجهود المبذولة التي من شأنها رفع مستوى الجاهزية في المحافظة لمواجهة أي تطورات سياسية محتملة بالشراكة مع مختلف المؤسسة الأمنية، بالإضافة إلى استعراض الخطة المستقبلية التي تعزيز الحفاظ على أمن المواطن وسلامته



تم طرح المداخلات من قبل أعضاء المجلس والخروج بعدد من التوصيات كل حسب اختصاصه سيتم العمل عليها

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