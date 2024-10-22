معاريف : رغم العملية البرية: 70% من سكان الشمال يفكرون في عدم العودة إلى منازلهم

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN/ أظهر الاستطلاع، الذي أجري بعد عام من النزوح، أن 50% من النازحين يفكرون في عدم العودة إلى قراهم "الأصلية"، في حين أن هذه النسبة تقفز إلى 70% بين نازحي الشمال.
و كشفت البيانات عن صورة مقلقة تتعلق بتأثر سبل العيش وغياب الدعم الوظيفي من الحكومة، مما يثير مخاوف بشأن كارثة اقتصادية واجتماعية وشيكة.
قالت المحامية تالي نير، المديرة التنفيذية لجمعية "121": "نحن أمام أزمة توظيف حادة بين النازحين، خاصة في الشمال، حيث أفاد 32% منهم بأنهم لا يعملون على الإطلاق. المهارات الوظيفية لديهم تتآكل، وهذا يشكل خطراً حقيقياً على الاقتصاد والصحة النفسية لهم".
وأشار الاستطلاع إلى طلب كبير على التدريب المهني بين النازحين، وهو احتياج عاجل يتعين على الدولة الاستجابة له فوراً.
أجرى الاستطلاع معهد "ماجار موحات" خلال شهر سبتمبر، وشمل عينة تمثيلية من النازحين من الشمال والجنوب الذين كانوا يعملون قبل الحرب.
أبرز النتائج تشير إلى أن 68% من النازحين أفادوا بانخفاض في دخلهم بسبب النزوح، و53% منهم أعطوا الحكومة تقييماً منخفضاً بشأن التعامل مع وضعهم الوظيفي.
كما تبين أن خُمس النازحين لا يعملون على الإطلاق، و64% يرغبون في زيادة دخلهم، في حين أن 20% منهم يفكرون في تغيير مهنتهم.
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