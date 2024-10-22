معاريف : رغم العملية البرية: 70% من سكان الشمال يفكرون في عدم العودة إلى منازلهم

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN/ أظهر الاستطلاع، الذي أجري بعد عام من النزوح، أن 50% من النازحين يفكرون في عدم العودة إلى قراهم "الأصلية"، في حين أن هذه النسبة تقفز إلى 70% بين نازحي الشمال.

و كشفت البيانات عن صورة مقلقة تتعلق بتأثر سبل العيش وغياب الدعم الوظيفي من الحكومة، مما يثير مخاوف بشأن كارثة اقتصادية واجتماعية وشيكة.

قالت المحامية تالي نير، المديرة التنفيذية لجمعية "121": "نحن أمام أزمة توظيف حادة بين النازحين، خاصة في الشمال، حيث أفاد 32% منهم بأنهم لا يعملون على الإطلاق. المهارات الوظيفية لديهم تتآكل، وهذا يشكل خطراً حقيقياً على الاقتصاد والصحة النفسية لهم".

وأشار الاستطلاع إلى طلب كبير على التدريب المهني بين النازحين، وهو احتياج عاجل يتعين على الدولة الاستجابة له فوراً.

أجرى الاستطلاع معهد "ماجار موحات" خلال شهر سبتمبر، وشمل عينة تمثيلية من النازحين من الشمال والجنوب الذين كانوا يعملون قبل الحرب.

أبرز النتائج تشير إلى أن 68% من النازحين أفادوا بانخفاض في دخلهم بسبب النزوح، و53% منهم أعطوا الحكومة تقييماً منخفضاً بشأن التعامل مع وضعهم الوظيفي.

كما تبين أن خُمس النازحين لا يعملون على الإطلاق، و64% يرغبون في زيادة دخلهم، في حين أن 20% منهم يفكرون في تغيير مهنتهم.