4 نصائح للتخلص من أضرار الملح في طعامك تدريجيا

MENAFN - Khaberni) خبرني - هل تعلم أن الصوديوم، وهو المكون الأساسي في الملح، أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب الأخرى؟.

الحد اليومي الموصى به ،هو 2300 مليجرام من الصوديوم للأشخاص الذين يبلغون 14 عاماً فأكثر، لكن كثير من الشعوب تتجاوز هذه النسبة، حيث يستهلك 90% من الأمريكيين، على سبيل المثال، حوالي 3400 مليجرام من الصوديوم يومياً، أي أكثر من 50% ، فوق الحد الموصى به.

وفي محاولة لعلاج هذه المشكلة الصحية العالمية، وضعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أربعة نصائح مهمة هي:

تحتوي العديد من الأطعمة الشعبية، مثل اللحوم الباردة والبيتزا والبوريتو والتاكو، على مستويات عالية من الصوديوم، لذلك حاول الحد من تناول هذه الأطعمة عند تناول الطعام في المنزل وعند تناول الطعام خارج المنزل، إذا كنت في مطعم سلسلة، فاطلب معلومات التغذية لاختيار خيارات أقل في الصوديوم.

لا يتم إعداد جميع الأطعمة على قدم المساواة عندما يتعلق الأمر بالصوديوم، فعلى سبيل المثال، تحتوي بعض أنواع الخبز على ما لا يقل عن 200 مجم من الصوديوم لكل 100 جرام، بينما تحتوي أنواع أخرى على أكثر من 700 مجم، خذ لحظة لمقارنة الملصقات واختر الخيار الأقل في الصوديوم.

القيمة اليومية (DV) للصوديوم هي دليل مفيد لتحديد ما إذا كان الطعام يحتوي على نسبة عالية أو منخفضة من الصوديوم، لذلك، ابحث عن الأطعمة التي تحتوي على 5% أو أقل لكل وجبة للبقاء ضمن الحد اليومي، وتعتبر الأطعمة التي تحتوي على 20% أو أكثر عالية الصوديوم.

قم بتوسيع خيارات النكهة لديك باستخدام مخاليط التوابل والأعشاب والتوابل الخالية من الملح بدلاً من الملح، تضيف هذه البدائل النكهة دون زيادة تناولك للصوديوم ويمكن أن تساعد في جعل وجباتك لذيذة وصحية للقلب.