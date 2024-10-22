4 نصائح للتخلص من أضرار الملح في طعامك تدريجيا

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- Khaberni) خبرني - هل تعلم أن الصوديوم، وهو المكون الأساسي في الملح، أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب الأخرى؟.
الحد اليومي الموصى به ،هو 2300 مليجرام من الصوديوم للأشخاص الذين يبلغون 14 عاماً فأكثر، لكن كثير من الشعوب تتجاوز هذه النسبة، حيث يستهلك 90% من الأمريكيين، على سبيل المثال، حوالي 3400 مليجرام من الصوديوم يومياً، أي أكثر من 50% ، فوق الحد الموصى به.
وفي محاولة لعلاج هذه المشكلة الصحية العالمية، وضعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أربعة نصائح مهمة هي:
تحتوي العديد من الأطعمة الشعبية، مثل اللحوم الباردة والبيتزا والبوريتو والتاكو، على مستويات عالية من الصوديوم، لذلك حاول الحد من تناول هذه الأطعمة عند تناول الطعام في المنزل وعند تناول الطعام خارج المنزل، إذا كنت في مطعم سلسلة، فاطلب معلومات التغذية لاختيار خيارات أقل في الصوديوم.
لا يتم إعداد جميع الأطعمة على قدم المساواة عندما يتعلق الأمر بالصوديوم، فعلى سبيل المثال، تحتوي بعض أنواع الخبز على ما لا يقل عن 200 مجم من الصوديوم لكل 100 جرام، بينما تحتوي أنواع أخرى على أكثر من 700 مجم، خذ لحظة لمقارنة الملصقات واختر الخيار الأقل في الصوديوم.
القيمة اليومية (DV) للصوديوم هي دليل مفيد لتحديد ما إذا كان الطعام يحتوي على نسبة عالية أو منخفضة من الصوديوم، لذلك، ابحث عن الأطعمة التي تحتوي على 5% أو أقل لكل وجبة للبقاء ضمن الحد اليومي، وتعتبر الأطعمة التي تحتوي على 20% أو أكثر عالية الصوديوم.
قم بتوسيع خيارات النكهة لديك باستخدام مخاليط التوابل والأعشاب والتوابل الخالية من الملح بدلاً من الملح، تضيف هذه البدائل النكهة دون زيادة تناولك للصوديوم ويمكن أن تساعد في جعل وجباتك لذيذة وصحية للقلب.
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