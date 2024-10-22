النقرس يرتبط بعوامل وراثية

MENAFN - Khaberni) خبرني- يعد النقرس مرضاً روماتيزمياً التهابياً، ناجماً عن تراكم مفرط لحمض اليوريك في الدم، ما يؤدي إلى تشكل بلورات اليورات في المفاصل، الذي يتسبب في ظهور التهاب مؤلم، غالباً ما يتركز في القدمين، خصوصاً إصبع القدم الكبير الذي يتورم ويحمر وترتفع حرارته.

يتردّد دوماً على لسان الخبراء أن هناك عاملي خطر، يؤديان في الغالب إلى الإصابة بالنقرس، هما النظام الغذائي السيئ، وخاصة الإفراط في تناول اللحوم الحمراء ونمط الحياة السيئ، غير أن البروفيسور توني ميريمان من أوتاغو في نيوزيلندا يقول وفق ما نشرته مجلة لوجورنال دي فام إننا بحاجة إلى كسر هذه الأسطورة الشائعة التي تدفع مرضى النقرس إلى الشعور بالخجل، وتزيد معاناتهم في صمت، فيتجنبون الذهاب إلى الطبيب للحصول على العلاج. فما القصة؟ وبمَ ترتبط الإصابة فعلياً؟

◄ فحص البيانات الجينية

ارتبط النقرس منذ فترة طويلة بالاستهلاك المفرط للحوم الحمراء، وكثيراً ما كان يتم وصم المرضى المصابين به. ورغم أن بعض الأطعمة يمكن أن تؤدي إلى ظهور نوبة نقرس فعلياً، إلا أن السبب الحقيقي يكمن في مكان آخر وفقاً لملاحظات الباحثين.

فقد أجرى البرفيسور ميريمان مع فريقه العلمي دراسة شملت 2.6 مليون شخص حول العالم، وبيّن تحليل بياناتهم الجينية أن غالبية حالات النقرس كانت مرتبطة بعوامل وراثية وليس بخيارات نمط الحياة، وهذا يعني أن هذا الاكتشاف يمكن أن يغير النظرة السائدة حول هذا المرض الذي يصيب الرجال بشكل رئيسي.

◄ آفاق علاجية واعدة

وبالتالي يكمن السبب الحقيقي بحسب الباحثين في جينات المرضى. ويقول البروفيسور ميريمان، الذي نُشرت أبحاثه في مجلة Nature Genetics المرموقة هذا الشهر، إن النقرس، «ناجم عن استجابة مناعية فطرية لبلورات اليورات. وأصله وراثي وليس خطأ المريض». داعياً إلى فهم أفضل للمرض والعلاج المناسب، ومذكراً بأن العلاجات متوافرة لخفض مستويات اليورات ومنع النوبات.

كما تفتح الدراسة الطريق أمام علاجات جديدة. ومن بين السبل الواعدة، يدرس الباحثون إعادة استخدام بعض الأدوية، ولا سيما توسيليزوماب، المستخدم ضد التهاب المفاصل الروماتويدي في علاج النقرس. ويقول البروفيسور ميريمان إن فريقه البحثي يأمل أن تؤدي هذه النتائج إلى خيارات علاجية أفضل للأشخاص المصابين بالنقرس.