كان يلعب .. لبوة تسرق طفلا وتقتله

MENAFN - Khaberni) خبرني - لقي طفل عمره خمسة أعوام حتفه على يد أنثى أسد في منطقة أمريلي بولاية جوجارات، شمال غربي الهند، حسبما أفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية، الثلاثاء، نقلاً عن مسؤول في الغابات.

ونقلت صحيفة "ناشيونال هيرالد" الإلكترونية الهندية عن مسؤول الغابات جي إل فاجيلا قوله إن الطفل كان يلعب خارج كوخه في منطقة زراعية في قرية نافي جيكادري مساء أمس الاثنين، عندما هاجمته اللبؤة واصطحبته بعيداً عن العيون.

وأضاف المسؤول أن الضحية يعود لأب وأم من عمال الزراعة، وقال إنه بعد عملية بحث مكثف قام به السكان المحليون وموظفو إدارة الغابات في المنطقة، تم العثور على الجثة وإرسالها إلى المستشفى.

وقال فاجيلا أيضاً إن السلطات المسؤولة تبذل جهوداً لضبط اللبؤة المفترسة.

يشار إلى أن ولاية جوجارات هي المأوى الوحيد للأسود الآسيوية، وبحسب آخر تعداد أجرته إدارة الغابات، نما عددها بشكل كبير من 284 في عام 1990 إلى 674 في عام 2020.