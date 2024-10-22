كان يلعب .. لبوة تسرق طفلا وتقتله

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- Khaberni) خبرني - لقي طفل عمره خمسة أعوام حتفه على يد أنثى أسد في منطقة أمريلي بولاية جوجارات، شمال غربي الهند، حسبما أفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية، الثلاثاء، نقلاً عن مسؤول في الغابات.
ونقلت صحيفة "ناشيونال هيرالد" الإلكترونية الهندية عن مسؤول الغابات جي إل فاجيلا قوله إن الطفل كان يلعب خارج كوخه في منطقة زراعية في قرية نافي جيكادري مساء أمس الاثنين، عندما هاجمته اللبؤة واصطحبته بعيداً عن العيون.
وأضاف المسؤول أن الضحية يعود لأب وأم من عمال الزراعة، وقال إنه بعد عملية بحث مكثف قام به السكان المحليون وموظفو إدارة الغابات في المنطقة، تم العثور على الجثة وإرسالها إلى المستشفى.
وقال فاجيلا أيضاً إن السلطات المسؤولة تبذل جهوداً لضبط اللبؤة المفترسة.
يشار إلى أن ولاية جوجارات هي المأوى الوحيد للأسود الآسيوية، وبحسب آخر تعداد أجرته إدارة الغابات، نما عددها بشكل كبير من 284 في عام 1990 إلى 674 في عام 2020.
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