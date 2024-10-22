حادثة نزول العدسية حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام إن طواقم الدفاع المدني والشرطة تعاملت يوم أمس الاثنين مع حادث تدهور شاحنة وانقلابها على سبع مركبات بمنطقة العدسية، وبينت مديرية الأمن العام أنه تم فتح تحقيق مروري بالحادث المروري الذي أودى بحياة ستة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.

و نعى نشطاء مواقع و مقربون وفاة خمس أشخاص من عائلة من فلسطين و قال مقرب من العائلة أنهم يقيمون في قلقيلية و كانوا في طريقهم للأردن في زيارة، و فقد الاتصال معهم بعد الجسر لتتلقى عائلتهم خبر وفاتهم بحادث مفجع، و أشار بأنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية لنقل جثمانهم إلى فلسطين.

و علقت انتصار الزيود : قمة الاستهتار من الشاحنات نشاهدها على الطريق، من سرعة وتجاوز وعدم التزام المسرب.

و قال صالح عبدالله : شفت الحادث بعيوني أول ما دخل فيهم حاولت أروح أشوف لقيت بنت صغيره ميته جوا السياره ومخها طالع من راسها يالله المنظر!

و نشرت نورا : أين وزاراة الاشغال عن طريق الموت ؟ طريق العدسية ليس الحادث الاول على هذا الطريق يارب لطفك!

و أضاف عبدالسلام : نزول العدسية الأغوار ونزول الخرزة الكرك غور الصافي نقاط حرجة في الطريقين فقد الاردن عليهما عشرات من الأرواح.. أما آن الأوان للتشخيص ووضع الحلول ⁦؟

و قالت عُلا : الطريق صعبة المفروض السواقة بحذر وانتباه، الله يحمي الجميع يارب والرحمة لكل روح فقدناها على الطريق.

و غرد راشد : تعبنا واحنا نحكي بدنا مهارب نجاة على نزول البحر الميت، ٩٩٪ من هاي الحوادث سببها تعطل نظام المكابح، لو في مهارب نجاة باعتقادي الشخصي كان خففت تلك الحوادث بنسبة ٩٠٪

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · حادثة نزول العدسية حديث مواقع التواصل