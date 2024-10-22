حادثة نزول العدسية حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام إن طواقم الدفاع المدني والشرطة تعاملت يوم أمس الاثنين مع حادث تدهور شاحنة وانقلابها على سبع مركبات بمنطقة العدسية، وبينت مديرية الأمن العام أنه تم فتح تحقيق مروري بالحادث المروري الذي أودى بحياة ستة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.
و نعى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي و مقربون وفاة خمس أشخاص من عائلة من فلسطين و قال مقرب من العائلة أنهم يقيمون في قلقيلية و كانوا في طريقهم للأردن في زيارة، و فقد الاتصال معهم بعد الجسر لتتلقى عائلتهم خبر وفاتهم بحادث مفجع، و أشار بأنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية لنقل جثمانهم إلى فلسطين.
و علقت انتصار الزيود : قمة الاستهتار من الشاحنات نشاهدها على الطريق، من سرعة وتجاوز وعدم التزام المسرب.
و قال صالح عبدالله : شفت الحادث بعيوني أول ما دخل فيهم حاولت أروح أشوف لقيت بنت صغيره ميته جوا السياره ومخها طالع من راسها يالله المنظر!
و نشرت نورا : أين وزاراة الاشغال عن طريق الموت ؟ طريق العدسية ليس الحادث الاول على هذا الطريق يارب لطفك!
و أضاف عبدالسلام : نزول العدسية الأغوار ونزول الخرزة الكرك غور الصافي نقاط حرجة في الطريقين فقد الاردن عليهما عشرات من الأرواح.. أما آن الأوان للتشخيص ووضع الحلول ؟
و قالت عُلا : الطريق صعبة المفروض السواقة بحذر وانتباه، الله يحمي الجميع يارب والرحمة لكل روح فقدناها على الطريق.
و غرد راشد : تعبنا واحنا نحكي بدنا مهارب نجاة على نزول البحر الميت، ٩٩٪ من هاي الحوادث سببها تعطل نظام المكابح، لو في مهارب نجاة باعتقادي الشخصي كان خففت تلك الحوادث بنسبة ٩٠٪
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · حادثة نزول العدسية حديث مواقع التواصل
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